烏克蘭美女被AI成俄羅斯人在中國帶貨？

在美國AI巨頭OpenAI發布視頻生成模型Sora引起全球驚呼之際，烏克蘭美女網紅奧爾嘉（Olga Loiek）發布了一則題為「有人在中國複製了我」的控訴視頻，引起不小的驚恐。



奧爾嘉1月29日在自己的YouTube頻道發布視頻控訴，有人在小紅書、B站等中國社交媒體創造了一個不存在的俄國金髮美女「娜塔莎」，其盜用的面孔和聲音正是來自奧爾嘉。

這個叫「娜塔莎」的AI女子說着一口流利的中文，自稱在中國定居八年，常常發布關於俄羅斯與中國生活的短視頻，科普俄羅斯的知識，然後順勢為各類俄羅斯產品帶貨。

中國社交平台一名自稱是俄國人的「娜塔莎」其實是盜取了烏克蘭美女網紅奧爾嘉的臉孔和聲音。

令奧爾嘉感到憤怒的是，她作為烏克蘭人，自己的家人正因俄羅斯飽受戰亂之苦，她的AI分身卻在中國社交平台宣揚俄羅斯的好，推銷俄羅斯產品，並稱「俄羅斯會一直記得中國的幫助」。

奧爾嘉在視頻中說，她向各大中國社交媒體申訴反映，但隔了好幾個星期都沒有回應，因此決定自行拍片在其YouTube頻道上公開揭露。

這個在小紅書上有20多萬粉絲的「娜塔莎」顯然深諳中國網路流量之道。她不僅會大讚中國，稱「喜歡中國，想買房子定居」，也會表示「想嫁中國男人」，還會拋出「女性搬到中國是否要務農」這種自帶流量的爭議性社會話題。

奧爾嘉在視頻中還揭露，除了她自己的臉被「娜塔莎」盜走，瑞典網紅拉納布萊克利也被換臉並出現在中國社交平台。

拉納布萊克利的分身和「娜塔莎」走的路子也非常相似：大讚中國人勤勞善良，表明想嫁給中國老公，餘生要在中國定居等等。

對於奧爾嘉的遭遇，許多網民在其視頻下表示同情，更多網民則是表示害怕，稱「真的是看不出來」。有自稱來自中國的網民對奧爾嘉的遭遇感到「抱歉」，並稱已幫她向中國相關平台舉報。目前該賬號在小紅書已被刪除。

烏克蘭網紅奧爾嘉憤怒表示，作為烏克蘭人，自己的家人因俄羅斯飽受戰亂之苦，她的AI分身卻在中國社交平台宣揚俄羅斯的好。（視頻截圖）

這則新聞在中文媒體曝光後，許多中國網民在相關新聞下留言說：「有些人就吃這套」「丟臉又丟出國了」，還有網民一語中的：「財富密碼運用熟練。」

中國還有多少「娜塔莎」？

自2022年俄烏戰爭爆發以來，中國社媒平台就陸續出現「假俄羅斯人」的賬號，他們千篇一律地高唱中國讚歌，收穫了不少粉絲後開始帶貨，銷售成績相當亮眼。

其中一個叫「俄羅斯娜娜」的賬號尤其受歡迎。這個通過AI「換臉」的金髮碧眼美女自稱來自俄羅斯，她最常說的一句話就是「中國的兄弟姐妹們你們好」，幾乎每個視頻都在誇讚中國，表示非常熱愛中國文化。

「俄羅斯娜娜」很快也嚐到了甜頭，她抖音的粉絲數在2022年3月左右達到了195萬，快手平台的粉絲數近175萬。

金髮碧眼自稱來自俄羅斯的「娜娜」也是AI換臉的成品。

在百萬粉絲的助力下，她在平台上帶貨牛筋腸、巧克力、威化餅等俄羅斯商品，銷量可觀。

不過，「俄羅斯娜娜」2022年4月1日被抖音平台以「濫用平台道具、仿冒虛假人設，不當獲取流量及粉絲」為由，無限期封禁。

中國央視兩天後也發文呼籲，不要放過這個「娜娜」，對這種賬號絕不能一封了之，輕易放跑TA。

但令人驚訝的是，「娜娜」並沒有就此打住，該賬號兩個月後又捲土重來，並用「中國娜娜」的形象以一首土味情歌《愛如火》席捲了各大短視頻平台，總播放量超過20億次。

除了「娜娜」，在2022年走紅的還有「保爾·柯察金」——與中國人熟悉的蘇聯名著《鋼鐵是怎樣煉成的》中的男主角同名。

「保爾·柯察金」在視頻中自稱是一名正在烏克蘭戰鬥的俄羅斯車臣軍人。他經常穿着一身迷彩服，以絡腮鬍和大光頭的形象在視頻中分享圍剿美軍的一些片段和感想。

例如和美國海豹突擊隊打了場遭遇戰、擊落了美國的死神無人機、在烏克蘭核電站抓了一個俘虜等，引得不少中國網民留言叫好，網民也在其商品櫥窗中大量購買蜂蜜、啤酒、伏特加等俄羅斯特產以示支持。

然而，這個「保爾·柯察金」的形象只是加了特效和濾鏡後的效果，該賬號的IP地址來自河南，他在視頻中展示的「烏克蘭核電站」是河南洛陽的發電廠冷卻塔。

「保爾·柯察金」在視頻中展示的「烏克蘭核電站」，被網民發現其實是河南洛陽的發電廠冷卻塔。

和「娜娜」一樣，在被打假後，「保爾·柯察金」放棄了俄羅斯路線，搖身一變又成了「王抗美」，稱自己為「抗美先鋒」。

「俄羅斯人帶貨」是門生意

奧爾嘉的遭遇引發網民同情外，也有網民分析，從假賬號假主播的數量和多樣化來看，一個產業應該已經形成。有專門的技術公司在盜用真人素材和整合，推出用戶模板，讓一般人能輕鬆上手造假影片和運營。

中國科技媒體「快科技」星期二（2月20日）報道，使用真人肖像打造克隆人短視頻的工具相當成熟，克隆奧爾嘉的運營團隊使用的是一款名為HeyGen的AI肖像克隆軟件。這款軟件價格也不貴，即使是最貴的商用版本也只需每月72美元（約563港元）。

「保爾‧柯察金」在平台販售蜂蜜、啤酒、伏特加等俄羅斯特產。

中國網路上也有大量AI帶貨教程，如「冷門玩法，俄羅斯產品直播帶貨」「AI數字人卡秋莎帶貨爆單賺翻天」等。

其中一篇文章將AI製作環節總結為三步：1，在YouTube找個網感足的美女博主賬號視頻；2，將美女博主進行數字人克隆；3，通過剪輯軟件進行後期處理——這正是奧爾嘉變成「娜塔莎」的過程。

文章還教大家，「除了櫥窗帶貨外，還能申請中視頻創作者收益，雙管收益」，並稱「目前抖音和快手，對這類真人數字人寬容度較高」，建議快速矩陣幾十個號一起操盤。

有中國自媒體撰文認為，AI換臉技術的興起與俄烏戰爭爆發併成為熱點話題的時間重合，這才使俄羅斯人成為被「假老外」冒充的重災區。

這些「假老外」憑藉着俄烏戰爭的熱度、中國人的天然反西方立場以及「外國人愛中國」提供的民族自豪感，開闢出了這條「愛國生意」的新道路。

據自媒體不完全統計，中國各大平台不少有關「俄羅斯」的賬號在兩個月內就積累了10萬以上的粉絲數，有賬號不到一個月就帶貨一萬多件，似乎是一盤「賺快錢」的好生意。

但正如央視在批評「俄羅斯娜娜」時所說的，這盤生意「既佔用公共資源，也消費網友的愛國心，更是詐騙和擾亂社會秩序」，「甚至可能引發外事問題」，現在還多了一項：傷害其他國家的民族情感。

而這種生意卻在中國各大平台上屢禁不止，不禁讓人想問，到底是誰在託底？誰在埋單？