基里巴斯：中國警方在當地執行任務　重申沒有海外警察站

撰文：張子傑
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太平洋島國基里巴斯（Kiribati，又譯吉里巴斯）官員2月23日向路透社表示，中國警方在當地參與社區巡邏及建立罪案資料庫計劃。

路透社報道，基里巴斯沒有公開宣布與中國簽署警務協議的消息，當地副警務專員Eeri Aritiera稱，中國的警察使節團與基里巴斯警隊合作，協助社區巡邏計劃、教授太極功夫，以及發展罪案資料庫計劃等。

Aritiera指出，基里巴斯曾在2022年向中國提出警務協助，他亦於去年12月與多個太平洋島國警方官員到北京與公安部長王小洪會面。

中國去年派出最多12名軍裝警員到基里巴斯部署6個月，Aritiera表示，他們只會在基里巴斯警方需要或要求時才提供服務，強調北京並沒有在當地設立海外警察站，亦沒有為旅居該國的中國公民提供安全服務。

基里巴斯人口只有11.5萬人，位置上與夏威夷比較接近。該國在2019年與台灣斷交，改與北京建交，總統馬茂（Taneti Maamau）鼓勵中國到當地投資基建。北京在主島上興建大使館，亦駐有農務和醫療團隊，並計劃重建一個二戰時期的美軍軍用機場，因此惹來華府的憂慮，而該機場至今仍未動工。

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