英國三叉戟潛射導彈如「仙女棒」煙花散落　甫發射噗通入水遭群嘲

英軍被揭1月底在美國佛羅里達州試射一杖搭載模擬核彈頭的「三叉戟2型」（Trident II）潛射導彈失敗後，遭中國、俄羅斯、土耳其媒體「群嘲」。



英國廣播公司（BBC）2月22日報道，消息20日曝光後，俄羅斯國營電視台「俄羅斯-1」頻道當天便在新聞時段報道稱，「除了皇家海軍的聲譽，無人受傷」。

該台的知名清談節目主持人斯卡別耶娃（Olga Skabeyeva）說，「前大不列顛——我們現在稱之為『小不列顛』——皇家海軍試圖展示力量，以失敗告終」。

《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）明星戰地記者科茨（Alexander Kots）在Telegram頻道稱，此事「再次突顯大不列顛終於失去『海浪統治者』的地位」。

新華社21日亦以《英國海軍搞砸試驗》為題報道此事。《環球時報》同日報道在標題大嘲事件「尷尬！」，更重提兩艘英軍航空母艦故障事件。

土耳其《晚報》（Aksam）在報道標題稱，《英國差點射死自己的大臣》，《國民報》（Milliyet）則說，「導彈試射大失敗，英國防相勉強逃過一死」。

圖為2006年12月4日，英國皇家海軍核潛艇先鋒號停泊於蘇格蘭海倫斯堡克萊德河法斯蘭潛艇基地。 (Getty)

英國《太陽報》20日引述消息人士稱，約長13米、重58噸的導彈離開核潛艇「先鋒」號（HMS Vanguard）後，因未能點燃一級推進火箭而墜海，落水位置距潛艇「僅數碼」，英國防相夏博思（Grant Shapps）當時亦在艦上。

英國防部向該報發聲明承認事件，以國家安全為由拒絕進一步透露詳情，但稱任務失敗源於測試過程中出現異常狀況，而這種失敗是「特定事件」。內文還稱這次測試「再次肯定英國核威懾力量的有效性」，並稱三叉戟是「世界上最可靠的武器系統」。

英國上次同類試射在2016年進行，也是失敗收場。當時在英國皇家海軍「復仇」號（HMS Vengeance）發射的一枚三叉戟導彈偏離航線，轉向美國而不是非洲西海岸的目標，最終自毀。

同款導彈上次試射成功，是在2012年10月。