俄烏戰爭2周年｜美國將制裁俄羅斯逾500目標

美國星期五（2月23日）將宣布對超過500個目標實施制裁，星期六（24日）是俄羅斯入侵烏克蘭兩周年的日子。



美國副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）星期四（22日）接受路透社訪問時說：「明天美國將宣布數百項制裁措施，但請注意，宣布制裁行動的不僅僅是美國。」

他說，美國和其他國家都將祭出新制裁，將針對俄羅斯的軍事工業聯合體以及為俄羅斯獲得所需商品提供便利的第三國公司。

英國已在星期四宣布了針對俄羅斯新的一攬子制裁措施，制裁對象涵蓋超過50名個人和實體。

烏克蘭局勢：圖為2024年2月21日，一名烏軍在扎波羅熱（Zaporizhzhia）一個接近前線的村莊Robotyne檢視一部受損的俄羅斯汽車。（Reuters）

有專家警告，制裁措施不足以阻遏莫斯科對烏克蘭的襲擊。美國前國家安全委員會官員哈勒爾說：「國會通過向烏克蘭提供額外軍事援助的法案，將比美國政府採取的任何制裁行動來得更重要。」

美國財政部去年12月說，制裁對俄羅斯經濟造成打擊，2022年俄羅斯經濟萎縮了2.1%。美國首席制裁經濟師林格斯說，俄羅斯經濟的規模比之前預測縮小了超過5%。

儘管如此，俄羅斯經濟的表現仍然好於預期，國際貨幣基金組織（IMF）1月份預測俄羅斯2024年國內生產總值（GDP）將增長2.6%，較去年10月份的預測高1.5個百分點。2023年俄羅斯GDP取得3.0%的穩健增長。

IMF發言人科扎克（Julie Kozack）星期四說，「很明顯，俄羅斯現在正處於戰爭經濟中」，軍費開支增加提高了武器生產量，政府社會轉移支付支撐了消費，雖然其他地區的通脹率有所下降，但俄羅斯的通脹水平仍在上升。

本文獲《聯合早報》授權轉載

