美媒指中美商防新興市場國家債務違約　北京回應

美媒2月22日稱中美兩國正討論新措施，防止新興市場國家出現債務違約。中國外交部23日回應稱，中方始終高度重視發展中國家主權債務問題。



中國外交部發言人毛寧23日在例行記者會上，被彭博社記者問及能否為報道消息提供更多資訊。她回應說，「你提到的關於債務的具體問題，建議向中方的主管部門了解。」

毛寧表示，作為原則，中方始終高度重視發展中國家主權債務問題，始終本着平等協商合作共贏的原則，幫助緩解發展中國家債務負擔，促進可持續發展。

她續指，中方積極參與了二十國集團緩債倡議共同框架等合作，中美兩國也在通過雙多邊渠道就債務問題保持着溝通，願同各方一道繼續為緩解發展中國家債務作出努力。

中美關係：美國時任總統特朗普2017年11月9日訪問中國，歡迎儀式上美國國旗飄揚。（Getty）

彭博社22日引述消息人士報道，中美雙方尋求紓緩貧窮國家每年逾4,000億美元債務負擔，並尋求高息債貸的替代方案。方法包括延長還款時間、增加世界銀行和其他多邊銀行的融資等，關鍵是在各國出現主權違約前推出措施，並與債權人進行債務重組談判。

報道指，中美目標是在11月在巴西舉行的G20峰會上提出方案，討論目前尚處初步階段，未知會否有具體成果。美國財政部指，美方經常與中國討論主權債務問題，亦與多國討論如何確保國際金融架構滿足可低收入國家的融資需求。