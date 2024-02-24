坦桑尼亞多名華僑華人遭搶劫盜竊　中國大使館提醒公民加強防範

中國駐坦桑尼亞大使館2月23日表示，坦桑尼亞達累斯薩拉姆市區近期有多名華僑華人遭遇盜搶事件，使館特別提醒在坦中國公民高度重視人身及財產安全，切實加強防範意識，妥善保管個人財物。



根據中國駐坦桑尼亞大使館，一名路姓女士下午7時左右外出探望朋友期間身背雙肩包被人從後方割斷包帶搶走，包內裝有幾十萬當地貨幣、銀行卡、手機2部、護照駕照等身份證件，而程女士的工程師朋友下午外出辦理業務攜帶電腦一部放於車內，離開車不久返回時，發現車窗被砸，車內電腦被盜。

使館還舉例，一名華人的當地人助理中午外出就餐時接聽電話，接通過程中所持手機被搶，另有一名華人女士，送孩子上學後步行至附近健身房，未攜帶其他物品，隨手拿手機一部，結果手機也被搶。

中國駐坦桑尼亞大使館提醒在坦中國公民，外出提高警惕，避免單獨出行，駕車時鎖閉門窗，停車時盡量將車停在有人看守的場所，避免隨身攜帶或在車內存放大量現金和貴重物品。護照等重要證件同現金分開存放，留存複印件以備不時之需。

使館稱，如遇搶劫等突發事件，請保持冷靜，牢記安全第一，切勿與歹徒爭搶，脫險後及時報警並向駐坦使領館尋求協助。