美國費城百人搶劫亂如暴動　KOL直播喊：有免費iPhone！下場慘了

撰文：中天新聞網
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美國賓夕法尼亞州發生集體搶劫事件。

當地時間26日晚間，大約有100多名年輕人闖入費城市中心的多家商店公然搶劫，包括蘋果專賣店。

警方目前已循線逮捕52人。

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一名暱稱為Meatball的網紅還用手機記錄下一切。她在影片中興奮地大笑鼓掌叫好，看着眼前的瘋狂搶劫行為，她卻彷彿是在嘉年華會上一樣開心。

Meatball甚至表示：「當我們在這座城市得不到正義時，就會發生這樣的事情。」

儘管她的行為可議，但她所拍攝的影片仍是相當有力的證據。在畫面中可以看到暴動的人群闖入蘋果專賣店、酒類專賣店及其他店家洗劫，平板和手機散落一地，Meatball興奮地大喊：「是免費iPhone！」

不過在隨後其他帳號的影片中，有人發現Meatball也被警察上銬帶走，目前不清楚她是否有被指控任何罪名。

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據當局稱，從犯罪現場起獲至少兩把槍，沒有人員受傷。目前已有52人被捕，其中包括3名未成年人。

然而搶劫不僅限於中心城區，費城北部的商店也遭到襲擊，包括22街和印第安納大道上的一間藥房。老闆告訴記者，搶匪用榔頭打破玻璃並拿走物品。

對於如此的暴行，當地居民都相當擔憂表示這些年輕人根本無法無天，費城已然崩壞。

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