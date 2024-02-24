巴郡發財報現金儲備再創新高　巴菲特：阿貝爾準備好接任巴郡CEO

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）在發送給巴郡（Berkshire Hathaway，又譯巴郡哈撒韋或伯克希爾哈撒韋）股東的年度信函中提及接班人阿貝爾（Greg Abel），稱他在各方面都做好明天擔任巴郡CEO。



信中稱，阿貝爾負責伯克希爾公司所有非保險業務，從各方面來看，他已經做好了明天成為巴郡行政總裁的準備。

巴菲特在信中懷念2023年11月去世的芒格（Charles Munger），稱他既像兄長又像慈父，而今年缺席5月4日股東大會的是他。巴菲特稱芒格是巴郡的建築師，他自己則是公司的總承包商。

今年的巴郡股東大會5月4日在奧馬哈（Omaha）舉行，巴菲特、阿貝爾和賈恩（Ajit Jain）都將出席。

巴菲特2021年5月2日正式公開其接班人是阿貝爾。阿貝爾是巴郡的副主席，也是巴菲特的左右手。股神另一名副手，則是負責巴郡保險業務的副董事長賈恩。

阿貝爾出生於加拿大，父親是個推銷員。阿貝爾在學時會幫忙父親打零工派傳單，最喜歡的運動是曲棍球。

阿貝爾於艾伯塔省大學（University of Alberta）攻讀商業學位，並在1984年畢業。畢業後阿貝爾先於羅兵咸永道會計師事務所（Pricewaterhouse Coopers）任職會計師，後轉至巴郡能源（Berkshire Hathaway Energy）的前身、中美能源公司（MidAmerican Energy Company）工作。

圖為2018年，Horatio Alger協會頒發Horatio Alger Award，阿貝爾獲獎的訪問片段。（Horatio Alger協會Youtube截圖）

中美能源在1999年遭巴郡收購，阿貝爾成為了巴郡的一員，當時阿貝爾任職能源公司的主席。阿貝爾後來在2008年正式成為中美能源公司的行政總裁，公司亦正式更名為巴郡能源公司。

阿貝爾主要負責巴郡能源公司的各項能源計劃，其中包括煤炭、天然氣、水力、風能、太陽能、地熱能和核能發電的子公司。

在2013年，巴菲特曾在一個場合談及阿貝爾，並稱自己經常花時間與阿貝爾暢談，因為阿貝爾「可以帶給我很多很棒的意見」，巴菲特稱讚他的思維創新，對業務發展很具革新的想法。美國《華爾街日報》亦稱讚阿貝爾是名「精明的交易者」。

圖為2018年5月，巴菲特出席周年會議。巴菲特年事已高，外界一直關注誰會成為他的繼任人。（Reuters）

阿貝爾在1990年代受到巴菲特的注意。當時阿貝爾在英國處理收購CalEnergy在英國的公用業務，其對工作的熱情帶給CalEnergy的股東斯科特（Walter Scott Jr.）深刻印象，而斯科特正好是巴菲特的好友。

在2013年，巴菲特曾在一個場合談及阿貝爾，並稱自己經常花時間與阿貝爾暢談，因為阿貝爾「可以帶給我很多很棒的意見」，巴菲特稱讚他的思維創新，對業務發展很具革新的想法。美國《華爾街日報》亦稱讚阿貝爾是名「精明的交易者」。

圖為2019年5月4日，在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行的巴郡年度股東大會上，巴菲特走會場內。（Reuters）

巴郡公布截至2023年12月第四季業績，期內純利375.74億美元，2023年純利為962.23億美元，每股盈利為66,412美元。第四季度經營溢利84.81億美元，按年增28.02%。第四季度現金儲備增至創紀錄的1,676億美元。年報顯示，截至2023年12月31日，巴郡股權投資公允價值總額的大約79%集中於美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍。