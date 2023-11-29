芒格逝世｜「窮查理」住過破爛公寓　經歷喪子之痛抱癌兒邊走邊哭

投資界傳奇人物、股神巴菲特的黃金拍檔，查理．芒格去世，享年99歲。不為人知的是，芒格第一段感情破裂後，曾淨身出戶住破爛單身公寓。遇見巴菲特後，兩人一見如故，煲電話粥、寫9頁信，最終共同成為「躺賺」的億萬富翁。芒格曾說：「如果你的生活方式是正確的，那麼你到了晚年只會比年輕時更加幸福。」那在他漫長的人生裏，做了哪些「正確」的事呢？



投資界傳奇人物、股神巴菲特的黃金拍檔，查理．芒格去世。

芒格全名查理．芒格，其書籍《窮查理的普通常識》是經典書（書籍封面）

巴郡哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）的新聞稿稱，董事會副主席查理．芒格於當地時間周二（11月28日）早上在加州的一間醫院中安詳去世，享年99歲。

查理芒格生於1924年1月1日，距離其100歲生日還有1個多月。除了在巴郡公司任職，查理．芒格還是一名房地產律師、慈善家、《每日郵報》公司董事長兼出版商、多間公司的董事會成員。

根據福布斯的數據，截止2023年11月28日，芒格的身價為26億美元。生前好友兼合作夥伴，巴菲特在新聞稿中寫道：「如果沒有查理的靈感、智慧和參與，巴郡哈撒韋公司不可能發展到今天的地位」。

圖為2013 年5月3日，芒格（Charlie Munger）在奧馬哈接受路透社採訪。（Reuters）

查理．芒格生前為投資界留下不少名言警句，備受眾多商業大佬推崇。他曾說：「如果你的生活方式是正確的，那麼你到了晚年只會比年輕時更加幸福。」

那麼查理．芒格漫長的人生，做了哪些「正確」的事？

1.淨身出戶住破爛單身公寓，兩任妻子用一個名字

芒格家族17世紀中葉從英格蘭移民到美國，兩百多年時間裏始終默默無聞，撐到查理．芒格爺爺這一輩才成為聯邦法官，算是小有成就。

到了父輩又青出於藍，查理．芒格的父親畢業於哈佛大學，先是在內布拉斯加州的奧馬哈市（Omaha）當律師，後來擔任了當地的助理總檢察長。

查理．芒格生於1924年1月1日，當時美國經濟繁榮，他的童年父母疼愛、豐衣足食。芒格小時候有輕微閱讀障礙症，不過母親耐心輔導，使得他克服了病症並愛上了閱讀。

在各色人物傳記和勵志書籍中，查理．芒格獲得靈感，他「希望變得富有以得到全面的自由，就像魯濱遜在自己的島上，不必理會任何別人所說的話。」

17歲，查理．芒格考上了密歇根大學數學系。彼時二戰爆發，1943年芒格輟學，由於體育成績不達標，他被分配到阿拉斯加做了一名氣象研究員。芒格後來又被派往新墨西哥大學學習自然科學和工程，然後是被派到加州理工學院學習熱力學和氣象學。

休閒時間，芒格喜歡暢想人生：「要一棟房子、一堆孩子，房子裏很多書，還有足夠的財富過上自由的生活。」

在加州理工學院讀書的時候，他妹妹把大學室友南希．哈金斯（Nancy Huggins）介紹給查理．芒格，兩人一見鍾情，很快結婚，並有了孩子。當時芒格21歲，南希19歲。

1946年22歲的芒格退伍，選擇繼續完成大學學業。基於愛好以及「哈佛校友兒子」的身份，還有家中哈佛的人脈，儘管沒有大學文憑，查理芒格還是被「走後門」錄取為哈佛大學法學院的研究生。

讀書期間芒格沒閒着，跟老婆又生了兩個孩子。1948年他以優異成績畢業於哈佛大學法學院，拿到博士學位，並很快考取了律師資格證，直接進入加州法院成為一名律師，年薪3,300美元。

這筆錢在當時養活一家子是沒問題的，同時他又在一個建築師朋友的幫助下，在南帕薩迪納（South Pasadena）蓋了一棟大房子。一家人過着芒格理想的生活。

事業上順風順水並沒有延續到他的感情生活中。芒格跟老婆南希的感情逐漸破裂，兩人經常吵架，甚至動手。他們兩個女兒後來回憶：「世界上沒有比他們更不合拍的夫妻了」。

兩人選擇離婚，芒格幾乎淨身出戶，搬離了他親手打造的房子，在大學俱樂部租了間破爛的單身宿舍。

這還不是最糟糕的，離婚一年後，芒格8歲的大兒子泰迪（Teddy Munger）被診斷出患有白血病，芒格承擔這巨額的醫療費用，堅持一年，還是沒能挽救孩子的生命。朋友描述說，當時芒格抱着瘦小、奄奄一息的兒子，跑在外面，沿着帕薩迪納市的街道邊走邊哭。

中年喪子並沒有壓垮查理．芒格，他回憶說：「嫉妒、怨恨、報復和自憐都是災難性的思維模式。自怨自艾近乎偏執.........生活中的每一次不幸都是好好表現和學習的機會。不要沉浸在自怨自艾中，而是要建設性地利用這種打擊。」

兒子患病期間，芒格認識了新女友，名字也叫「南希」——南希．博思威克（Nancy Borthwick），也是離異，帶着兩個孩子。

沒過多久芒格搬到南希的住處，他的三個孩子加上南希的兩個孩子，一家7口過起了日子。兩人在泰迪去世後幾個月舉辦了婚禮，這段感情一直持續了55年，直到南希去世。兩人又共同孕育4個孩子，芒格一生有7個孩子，外加兩個繼子，最大的和最小的整整相差20歲。

1959年，查理．芒格的父親老芒格去世，正是在回老家處理父親後事期間，芒格的人生獲得一段新境遇。

他認識了一個叫「巴菲特」的男人。

圖為2019年5月3日，芒格（Charlie Munger）在奧馬哈出席巴郡哈撒韋公司年會。（Reuters）

2.煲電話粥、寫9頁信，巴菲特把芒格「拉下水」

命運的齒輪開始轉動。

巴菲特和芒格相談甚歡，詮釋了什麼叫做「一見如故」。巴菲特回憶了第一次見面的印象：「我遇到了某個和我有很多相同之處的人。我也經常為自己講的笑話而笑得前俯後仰，也喜歡掌控對話的主動權。但那天晚上，芒格在這方面做得比我成功一點，我從他那裏學到很多東西。」

據旁觀者說，巴菲特那天一反常態，和平時的高談闊論不同，他只是安安靜靜地耐心聽完芒格說話。

而且，兩個人還發現，他們小時候兩家離得很近，有很多共同的好友，甚至先後在同一家雜貨鋪打工，這麼多年卻不認識對方。

所以，對投資早有涉獵的芒格回到加州後，每天都和巴菲特打電話，兩人越聊越投機。電話不夠，還會寫信，最長的一封寫了整整9頁。

沒過多久，巴菲特就伸出了橄欖枝，邀請芒格來和自己一起做投資，而芒格沒有馬上答應，也沒有拒絕。不過，他先介紹了一些客戶給巴菲特，畢竟律師的客戶多的是有錢的金主爸爸。

終於，在兩人認識的第三年，芒格正式踏入投資行業。在巴菲特的多次建議下，芒格與傑克．惠勒（Jack Wheeler）及後來的阿爾．馬歇爾（Al Marshall）一起創辦了位於太平洋證交所的惠勒和芒格證券公司（Wheeler, Munger & Co.），開始以專業投資人的身份運作別人籌集到的資金。

他有時候在二級市場上買股票，有時候乾脆直接收購一些小公司，但唯一不變的策略就是價值投資路線。他從來不炒短線，而是花大量的時間研究公司的經營情況、發展前景，一旦買入了就長期持有。

1965年，芒格退出了合夥的律師事務所，但是他的名字還是繼續掛在律所的門上——「芒格和托爾斯律師事務所」。對此，芒格回憶道：

「我離開法律界並不意味着我不使用法律武器。不過我有強烈的意願放棄以律師身份為人服務。我寧願用自己的錢來做決定、下賭注。我總是認為自己比客戶懂得多，那為什麼我還要按照他的方式來處理事情呢？所以做出這個決定一方面是因為我的個性強烈，另一方面則是因為渴望獲得足以獨立的資本。富蘭克林能做出這麼多貢獻是因為他財務自由。」

3.喜歡投中國，對巴菲特「說不」，終成美股最愛的白衣騎士

很快，芒格和巴菲特開始在資本市場大展拳腳。

一番挑選後，他們就收購了藍籌印花，這名字看起來不明所以，其實是加州一間零售優惠券公司，印花就是優惠券小票的意思。

藍籌印花把印花小票賣給商家，商家根據消費金額把印花小票發給消費者，等消費者湊夠一定數量，就把印花小票拿到藍籌印花來兌換禮物。然而實際上，這就有一個時間差，從印花小票賣給商家，到消費者來兌換，拖個幾個月也很正常，而且很多人還會把印花小票給丟了，所以藍籌印花賬面上，有一大筆備用金，1個多億美元。

芒格和巴菲特一共買下了藍籌印花75%的股份，還進入了藍籌印花的董事會。這下，那1個多億就可以讓巴菲特和芒格用來做投資了。

乘勝追擊，第二年，他們成立了一個控股公司，名字叫多元零售，巴菲特持股80%的股份，芒格和戈特斯曼各持股10%。

不過，這家公司的第一次出擊並不算成功。他們先是先是找銀行貸款600萬美元，收購了

霍士柴爾德–科恩（Hochschild Kohn）百貨公司。

買完才發現，這間公司的經營情況卻不容樂觀，巴菲特和芒格很快就把這家連鎖品牌賣掉，損失不大。

儘管這筆交易不是很理想，但現金流長期穩健的零售大消費板塊，依舊是巴菲特和芒格的最愛。

圖為2018年5月5日，芒格（Charlie Munger）在奧馬哈出席巴郡哈撒韋公司年會。（Reuters）

到1972年，芒格說服巴菲特，通過藍籌印花公司以2,500萬美元（賬面3倍）收購了時思糖果（See's Candies），一下場就是大手筆，這筆收購也成了巴菲特的得意之作，收購喜詩的時候一年營收才400萬美元，而這家公司在此後的幾十年裏創造了20億美元的銷售額，給巴菲特和芒格帶來了巨大的回報。

每次股東大會，巴菲特和芒格都會拿出喜詩出品的花生脆糖，邊吃邊講，有此待遇的，還有櫻桃味的可口可樂。尤其是2022年，巴郡給股東們帶來了11噸喜詩糖果，兩位高齡老人親自現場帶貨。

如法炮製，巴菲特和芒格用藍籌印花的錢收購了很多其他公司，比如布法羅新聞集團（Buffalo News）、魏斯可金融公司（Wesco Financial）等等，資產也越來越增值。他們接手藍籌印花（Blue Chip Stamps）時，這間公司的淨資產為4,600萬美元。短短十年後，通過他們的投資，藍籌印花的淨資產已經變成了1.95億美元。

這件事也給巴菲特和芒格提供了一個思路——尋找有儲備資金的公司，利用公司的儲備資金來投資，滾雪球，越滾越大。

類似的模式，在別的行業也有，最猛的就是保險公司。保險公司先收了保費，不出事就不用出險，甚至可能永遠都不兌換。當時的巴郡就是美國最大的保險公司之一，巴菲特和芒格拿下巴郡，也就拿下了天亮的資金池，不再替別的投資者管錢，也不會被追着討要收益。

而且，資本市場也很歡迎巴菲特和芒格，他們投資一家公司之後，雖然有時候會進入董事會，但一般不干涉公司的經營，更不會像韭菜一樣，股價一跌就開始問就開始罵。他們買了就長期持有，不輕易減持，不會因為股價短期波動就大驚小怪找上門來。

人又好，錢又多，這才是真正的「白衣騎士」，需要資金續命的公司都喜歡找他們。

1978年，芒格正式擔任了巴郡董事會副主席，他的很多資產也併入了巴郡。從芒格加入開始到現在的45年時間，巴郡的市值從1,000萬美元猛增至近7,500億美元，飆漲超過7.5萬倍。

1998年的一場股東大會，芒格沒有出席，巴菲特就用硬紙板做一個芒格的人像，擺在自己旁邊，然後錄一段芒格的語音「我沒有什麼要補充的」 一場會下來，放了六次錄音，巴菲特每次都露出頑皮的笑容。

芒格的風險意識非常強，經常否決巴菲特看中的項目，還為此被巴菲特戲稱作「Mr. No」。

這樣謹慎的風格，雖然讓巴郡錯失了微軟、蘋果、亞馬遜等科技新貴，但也避免了很多其他的大坑，這幾十年，美國經歷過多次崩盤和危機，巴郡的增長依舊穩健。

自從成為巴郡副主席之後，芒格每年都要和巴菲特坐在主席台上作匯報，並且接受股東詢問，加上巴菲特在各種場合對芒格推崇備至，芒格的智慧逐漸為世人所知。

作為一名傳奇大佬，在多次談話中，芒格對中國的前景不乏溢美之詞：

「第一，中國經濟在未來20年內的前景，比幾乎任何其他大型經濟體都要好。第二，中國的龍頭公司比之於其他同業要更優秀、更強，並且它們的價格要便宜得多。」

「美國是靠向歐洲舉債發展起來的，中國的崛起靠的是自力更生，他們把一半的收入存了起來，他們特別擅長延遲滿足。」

「對於芒格家族來說，應該沒有比中國更好的地方了。」

在今年2月的股東年會上，有人問芒格「比亞迪是你買過最喜歡的股票嗎？」他回答道：

「我會說是的。沒有任何一家企業投資回報率能超過比亞迪，我們在比亞迪的投資到現在價值約80億或90億美元。這是一個相當不錯的回報。我們不能總遇到這樣的事情，可能一輩子也就遇到一次，這種事情真的很難遇到。」

芒格在2008年9月就向比亞迪投資了2.3億美元，收購了10%的股份，到今年價值已經八九十億美元了。巴菲特每次被問到對比亞迪的看法，都會說：「請芒格來回答。」

早期信任芒格的朋友，很多都把資產交給他打理，最後都成了巴郡的股票。其中，最初和芒格一起投資加州房產的布斯，還有古特恩等等，投的錢比較多，都成了億萬富翁，躺着掙錢。

不誇張地說，凡是聽過芒格演講或者與他交談過的人，無不為之折服。

如今，這位投資界的傳奇大佬雖然已經去世，但他的投資智慧、心得仍將影響一代又一代投資者。

參考資料：

《專訪芒格》證券市場紅周刊

《芒格與中國：我始終對中國人有一種好感》鳳凰網財經

《查理．芒格去世，交易員感嘆「投資界痛失一位大師」》第一財經

《投資界傳奇大佬、巴菲特「黃金拍檔」查理．芒格去世 享年99歲！93歲巴菲特發聲》每日經濟新聞

《窮查理寶典》，彼得．考夫曼著，李繼宏譯，中信出版社

《查理．芒格傳》，珍妮特．洛爾著，邱舒然譯，中國人民大學出版社

《滾雪球：巴菲特和他的財富人生》，艾麗斯．施羅德著，覃揚眉等譯，中信出版社

本文獲微信公眾號「金融八卦女」授權轉載，作者：小腰總、黃沐逍

