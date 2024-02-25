美國大選｜南卡羅來納共和黨初選　黑利「主場」敗陣　特朗普勝出

美國前總統特朗普（Donald Trump）在星期六（2月24日）舉行的美國2024年總統選舉南卡羅來納州（South Carolina）共和黨初選中，輕鬆打敗南卡羅來納州的前州長黑利（Nikki Haley）。



綜合路透社、新華社和法新社報道，儘管特朗普被一系列法律爭議纏身，但他在共和黨內地位穩固。調查機構愛迪生研究稱，特朗普星期六以60.2%的得票率，在南卡州輕鬆打敗得票率為39.2%的黑利。

特朗普隨後在南卡州首府哥倫比亞的勝選派對上說：「11月5日（美國大選投票日），我們將站在這裏，看着（美總統）拜登，我們將直視他的眼睛，他正在摧毀我們的國家，我們將說，拜登，你被解僱了，滾出去。」

圖為黑利2024年2月初在南卡羅來納州拉票，南卡羅來納州是她的故鄉，她也在這州份擔任過州長 (REUTERS)

黑利誓言將繼續參與競選

儘管再次輸給了特朗普，但黑利誓言將繼續參與競選，至少到3月5日的「超級星期二」。她說：「我會說到做到。多數美國人不希望特朗普重返白宮或現任總統、民主黨人拜登連任，因此我不會放棄。」

美國選舉專家認為，「主場」落敗將加大黑利退選的壓力，特朗普距離再次成為共和黨總統候選人又近了一步。

美國有線新聞網絡出口民調顯示，南卡州共和黨初選投票者中，近九成對美國走向不滿意，約一半人對現狀感到憤怒，他們最關心的問題包括移民、經濟、外交政策、墮胎權等。

初選是美國總統選舉的第一階段。初選結束後，民主黨和共和黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。

本文獲《聯合早報》授權轉載

