特朗普強勢劍指白宮　歐洲能否承受第二次「侵」略？

美國前總統特朗普（Donald Trump）在共和黨內的初選氣勢如虹，今年11月總統大選，特朗普迎戰民主黨總統拜登（Joe Biden）的可能性越來越大，甚至可能擊敗拜登重返白宮。特朗普如果重掌政權定會帶來一個更混亂的世界，在美國的傳統盟友中，歐盟對特朗普的可能回歸最為擔憂。



本文獲《聯合早報》授權轉載，作者：麥可欣，原文標題《特朗普捲土重來 歐洲準備好了嗎？》



商人出身的特朗普主張「美國優先」。他在2017年至2021年主政白宮時，無論是美國的傳統盟友或對手都遭到無差別攻擊。當時，美國與歐盟開打貿易戰、威脅要退出北約，還要求日本和韓國負擔更多美軍經費。特朗普也帶美國退出巴黎氣候協定、跨太平洋夥伴關係協定（TPP）、伊朗核協議以及聯合國教科文組織（UNESCO）。

不甘於四年前敗給拜登，特朗普如今再次爭取參選總統，許下的競選承諾同樣令人震驚。他聲稱要對所有國家的進口商品普遍徵收10%關稅，誓言要對那些向美國商品徵收更高關稅的國家進行報復。他還承諾要削減數千億美元的美國國際援助，考慮讓美國退出北約，或至少降低美國在跨大西洋防務協議中的參與度。

作風蠻橫霸道的特朗普是公認的反歐盟，他可能重返白宮尤其令歐洲國家感到不安。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）警告，特朗普勝選將對歐洲構成明確威脅。比利時首相德克羅（Alexander De Croo）說，如果主張美國優先的特朗普捲土重來，歐洲將陷入前所未有的孤立，歐洲必須準備好「獨立自主」。

圖為2024年2月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在南卡羅來納州格林維爾（Greenville）市政廳接受霍士新聞（Fox News）訪問。（Reuters）

特朗普與北約關係緊張

今年1月被問及如果勝選是否會為歐洲的北約夥伴提供軍事支持時，特朗普說，這取決於歐洲國家怎麼對待美國。他稱「北約利用了我們的國家，而歐洲國家從中得到好處」。

特朗普對北約的不滿由來已久，他在擔任美國總統期間就經常抱怨，許多北約成員國在國防領域的投入過低，沒有達到北約定下的目標。

今年2月10日在南卡羅來納州（South Carolina）一場競選集會上，特朗普還揚言鼓勵俄羅斯去攻打那些不肯上繳足夠費用的北約成員國。他說：「在我的領導下，美國不會保護任何拖欠費用的國家。如果敢拖欠北約費用，你們受到俄羅斯攻擊，美國不僅不會保護，還會鼓勵俄羅斯為所欲為。」

北約的目標是要所有成員國將國內生產總值（GDP）的2%投入國防，但受制於國內政治分化和經濟增長乏力，多數成員國沒有能力達成這個目標。去年，31個北約成員國中只有11個達標，而美國長期以來承擔的北約運營費用比重最高，超過五分之一，近年才下降到16%左右。

對於特朗普鼓勵俄羅斯攻擊北約盟友的言論，拜登批評其為愚蠢、可恥、危險和不美國。（Reuters）

特朗普的煽動性講話引起了軒然大波。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）批評特朗普的言論使美國和歐洲的士兵面臨更大的風險。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）指責特朗普的言論可怕且危險。博雷利強調，西方國防聯盟不能隨美國總統的心情成為一個任人點餐的「菜單式」聯盟。

新加坡管理大學社會學院政治學副教授杜強（John Donaldson）接受《聯合早報》採訪時說：「在安全方面，歐洲很大程度上依賴美國。俄羅斯對歐洲安全構成實質威脅。再度參選總統的特朗普質疑北約存在的必要，對歐洲領導人而言是重磅打擊。」

眾所周知，特朗普一直認為北約利用美國的實力而不給予任何回報。杜強說：「特朗普一直敵視北約，看不到這個聯盟的價值。」

學者：歐洲未準備好承擔更多安全責任

德國前總理默克爾（Angela Merkel）在特朗普執政時期就已強調，歐洲必須團結一致，不可以無條件地依賴他國。如果歐洲人想要作為一個共同體生存下去，就得完全掌握自己的命運。

特朗普讓歐洲意識到，美國並不總是按照歐洲的利益行事，尤其是當美歐利益衝突的時候。

美國大選來臨之際，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）再度呼籲加強歐洲國防工業，讓歐洲成為與北約相輔相成的安全和防禦力量。這顯然是對特朗普爭議言論的回應。

圖為2023年10月5日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在西班牙歐洲政治共同體（European Political Community Summit）峰會會面。（Reuters）

多名與歐洲政府關係密切的消息人士透露，有關如何準備和應對美國政府變革的討論已經啟動。但許多專家學者認為，歐洲還未對特朗普再次當選做好準備。

曾任職於新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院與美國外交政策研究所的美國政治學者加芬克爾（Adam Garfinkle）指出，歐洲的北約盟國須要認真看待增強自身防禦能力的重要性，但他們並沒有這麼做。

加芬克爾接受《聯合早報》電郵訪問時說：「烏克蘭放棄頓巴斯小鎮、（俄羅斯反對派領袖）納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）疑遭殺害，以及慕尼黑安全會議的召開都起到了助推作用。但如果特朗普獲勝並重返總統寶座，他們還沒有做好應對的準備。歐洲還未做好被美國拋棄的準備。」

他認為，歐洲還未準備好為自己的安全承擔更多的責任，因為要建立有效的威懾和作戰能力需要很長的時間。「即使是目前表現得最為擔心、最為積極的波蘭，距離擁有擊退俄羅斯攻擊的能力也還要10年。」

美國維珍尼亞理工大學國際事務教授托爾（Gerard Toal）認為歐洲，甚至連美國本身都未對特朗普再次當選做好準備。

托爾告訴《聯合早報》：「特朗普再次當選將是對美國法治和民主制度的重大挑戰。這也將嚴重削弱美國在西方軍事聯盟體系中扮演的關鍵角色。」

托爾說，歐洲近年嘗試降低在軍事和經濟領域對美國的依賴，但至今收效並不明顯。他認為，歐洲可以從烏克蘭戰爭開始，通過發展在國際事務中獨立行動的能力來做準備，而這一挑戰已經擺在歐盟和北約面前。

歐洲領導眼中今時不同往日 美國不再可靠

每次美國政府更迭，美國的外交政策就會轉向，缺乏連貫。拜登政府與特朗普政府的政策立場存在巨大差異，且這次更迭發生在以哈衝突以及俄烏戰爭不見消停、國際局勢極為緊張的大背景下，影響將尤其深遠。

拜登外交政策的核心宗旨是強化聯盟對抗對手，總體上主張加強國際合作。特朗普則推行「美國優先」，這種孤立主義引起了美國盟友和合作夥伴的焦慮。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月16日在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）出席競選集會。（Reuters）

如果特朗普在2024年的大選中獲勝，他將在2025年1月就職，距離現在還不到一年時間。在白宮下一名主人確認是誰之前，拜登政府很難做出具有約束力的承諾。這意味着美國的可信度以及介入全球事務的能力可能會在今年逐漸減弱。

杜強告訴早報：「歐洲領導人確實認為美國不比以前可靠。美國的親歐立場曾是一種共識，但現在拜登的承諾最多只在民主黨執政期間有效。」

此外，拜登當選後在國際舞台上高呼「美國回來了」，但他的這項宣言尚未完全得到驗證。共和黨人在國會百般阻撓美國再次撥款軍援烏克蘭，拜登的干預也未能叫停以哈衝突，或避免衝突外溢。

托爾認為，無論今年的美國總統選舉由誰勝出，美國在政治上將走向兩極分化。他說：「加上美國民粹主義煽動者特朗普的崛起，美國對歐洲領導人而言，已不像過去那樣穩定可靠。」

普京表態支持拜登連任 是誇讚還是陷阱？

俄羅斯被控干預2016年美國大選，暗助特朗普勝選。不過，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日卻公開表態，稱他更樂見拜登連任。

眾所周知，在俄羅斯2022年發動俄烏戰爭以來，拜登領導西方對俄羅斯實施了多輪制裁，美俄關係處於60多年來的最低點。這讓人不得不懷疑，普京說自己更希望拜登當選是言不由衷。

圖為2024年2月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）到訪齊維利斯克（Tsivilsk）文化中心。（Reuters）

普京日前受訪時形容拜登為一名老派政治家，比特朗普更有經驗，也較可預測，拜登當選對俄羅斯更有利。這是普京首次就今年舉行的美國大選公開發表評論。至於特朗普，普京稱他是個體制外的政治家，對於美國該如何發展與盟國關係有自己的一套想法。

有媒體分析指，普京這番言論可能是要向美國民眾傳達，莫斯科認為「拜登更好對付」，藉此為特朗普提供助力。特朗普也立馬回應稱「這是一種誇讚」，還說普京更希望拜登當選，因為拜登會把烏克蘭拱手讓給俄羅斯。

加芬克爾認為，普京為拜登說好話，是希望拜登政府上鈎，迫使烏克蘭通過談判停火。「普京基本上是在撒謊，是在拖延時間。他正試圖利用共和黨反對武裝烏克蘭向拜登政府施壓，迫使烏克蘭進行停火投降的談判。」

歐洲領導人非常關注美國大選，不僅因為特朗普目前在民調中領先，還因為美國國會遲遲未批准向烏克蘭提供軍事援助。他們擔心，這可能會鼓勵俄羅斯直接攻擊北約國家。

日前出席慕尼黑安全會議的北約官員正在私下討論，應把俄羅斯襲擊其中一個北約成員國列為須緊急應對的危險，因為他們越來越懷疑，美國是否會繼續扮演保護歐洲的傳統角色。

美國的歐洲盟友如此警惕，是因為他們意識到，俄羅斯在烏克蘭戰場上報捷後會更加膽大妄為。與此同時，美國可能減少對歐洲的支持，而歐洲本身的應對準備並不足。

特朗普一再強調，他上任後會叫停俄烏衝突。對於施壓烏克蘭放棄領土換取和平，特朗普也持開放態度。

分析指，即便特朗普無法立即叫停俄烏戰爭，也足以影響這場戰爭的走向，這個大方向將對俄羅斯有利。普京現在的盤算是，一旦特朗普上台，美國將逼迫烏克蘭就現狀講和，故當下的最佳策略並非談判停火，而是應加大搶攻，佔據更多優勢。這將是災難性的，因為歐洲安全取決於烏克蘭的成功，或至少取決於歐洲阻止和削弱俄羅斯持續攻擊的能力。

特朗普稱當選後馬上結束俄烏戰

托爾對普京的言論則有不同的解讀。他認為普京闡述的立場不無道理。俄羅斯與美國的競爭需要穩定的基本規則，而這些規則需要經驗豐富且理性的領導人去執行。「特朗普卻恰恰相反。他自戀、偏執，具有破壞性……在核武器世界中，這是非常危險的。」

托爾也認為，普京從攻擊其他領導人中獲得樂趣。「這次他決定對特朗普這麼做。」

普京將會在2024年3月15至17日舉行的總統大選中尋求連任，不過反對俄烏戰爭的候選人都被阻止參選。（Reuters）

兩年前，俄羅斯發動攻擊入侵烏克蘭時，美國迅速反應，協調歐洲盟友一致對俄羅斯實施制裁，同時為烏克蘭提供援助，領導力受到讚揚。但烏克蘭戰爭不見停息跡象，各方援烏疲態顯露，原本有利拜登政府的加分因素如今成了累贅。

與特朗普時代相比，拜登政府現在面臨的國際問題，無論是俄羅斯、烏克蘭、以色列還是巴勒斯坦，實際上都超出了美國可控制的範圍，挑戰更大。

身處局外的特朗普可毫無負擔地誇下海口說，上台後馬上會結束俄烏戰爭，平息中東爭端。特朗普強調美國要專注自身發展，繼續實行美國優先政策，讓美國再次偉大。此外，他還要收緊移民政策，以保護美國本國利益。拜登政府政治正確的那一套被特朗普一概推翻。

與暮氣沉沉的拜登相比，敢怒敢言的特朗普是更能激發選民熱情的總統候選人。儘管他時常出言不遜，但卻能在大變局時代迎合美國選民的訴求。

杜強說，特朗普的民族主義和仇外言論贏得了不少選民的支持。「尤其是在北約問題上，對很多美國人來說，美國駐軍歐洲根本不是佔便宜，而是吃了大虧。特朗普就是要爭取這些『歐洲和我有什麼關係』的美國人支持。」

正因如此，特朗普在全國範圍內共和黨選民中的支持率已超過五成。學者認為，無論特朗普最終是否成功重返白宮，歐洲都不應輕視特朗普對歐盟和北約成員國做出的威脅。歐洲必須掌握自己的命運，打造歐洲戰略自主，強化本國國防。