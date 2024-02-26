蒙古國遭50年一遇特大雪災　80%國土被雪覆蓋　牲畜損失超200萬隻

2月24日，蒙古國緊急情況總局通報，蒙古國80.6%的地區遭受雪災，其中21.8%的地區達到「鐵災」（冰災，大雪後因極寒天氣凍冰覆蓋）級別，52.3%的地區達到「白災」（大雪覆蓋草原牲畜無法食草）級別。



《人民網》引述當地傳媒報道，蒙古國緊急情況總局副局長烏幹巴雅爾準將表示，截至2月22日，牲畜損失數量達200.9萬隻，其中蘇赫巴特爾省牲畜損失最多達53.9萬隻。

蒙古國近19萬戶牧民中，有7.2萬餘戶牧民受災嚴重。其中近4萬戶牧民草料已用完，近8000戶牧民需要食物、食水，近6000戶牧民取暖做飯的燃料短缺，1.3萬餘戶牧民家庭需要醫療幫助等。

一周前，蒙古國遭受50年一遇的特大雪災，全國80%的土地被雪覆蓋。暴風雪天氣後，部分山谷地區的積雪厚度達100厘米。

2月14日，蒙古國政府宣布國家進入防災高度戒備狀態。隨後政府陸續派出由政府部長帶隊的救援隊攜帶必要生活物資，分六路前往災區開展救援，打通公路通道，為被困牧民送去草料、麵粉、食物、藥品等急需物資。

據蒙古國氣象部門預告，未來幾天該國西部、東部、北部以及戈壁等地區有暴風雪天氣，將為牧區救災帶來更大困難，蒙古國牧區雪災有持續加重的趨勢。同時，蒙緊急情況總局副局長烏幹巴雅爾提醒，牧區要做好春季氣溫回暖後可能發生山洪災害的預防工作。