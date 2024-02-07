東京大雪．圖輯｜一夜變銀白童話世界　迪士尼樂園和澀谷變這樣

撰文：聯合新聞網
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久違的大雪警報，讓東京變成銀白世界。

包括東京23區在內的關東地區，從5日下午開始降下大雪，持續到6日早上。

點圖放大看看變成銀白世界的東京：

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日本氣象廳預測截至6日傍晚的降雪量，關東山區為40公分、甲信地區30公分、關東平地15公分，東京23區則有8公分。

晚上的降雪中，也伴隨著轟隆雷聲。氣象廳指出，這是罕見的「雪雷」，除了日本以外，全球只有挪威的西部海岸和美國五大湖至東部海岸會出現這種景象。

這場大雪對陸空交通影響甚鉅，羽田機場兩天取消上百航班，部分鐵路列車停駛，多條高速公路預防性封閉關東部分路段，避免車輛受困雪中。

大雪造成當地人與觀光客生活和移動上的不便，甚至有人因此受傷，卻也留下許多美麗的雪景畫面。以下是當地人在社群網站X分享的雪中情景。

罕見「雪雷」

澀谷忠犬八公像前越來越多隻忠犬小八

姆明主題公園

東京車站

東京鐵塔

東京迪士尼樂園

新宿街道

笹塚駅月台大雪紛飛

東京椿山莊酒店如夢似幻雲海庭園

從車庫內逃脫的大章魚

另有日本媒體提醒，下雪後地面濕滑，學企鵝小步伐移動腳步是最安全的走路方法。

「魚漿夫婦」分享「企鵝走路法」

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