Nvidia首度將華為列主要競爭對手　中國媒體：認可AI晶片進步

美國晶片製造商英偉達（Nvidia，股票代碼NVDA）本週提交美國官方文件中，在人工智能（AI）晶片等多個類別首次將中國通訊巨頭華為列為頭號競爭對手。中國媒體大肆報道這一消息，稱這是英偉達對華為在AI晶片領域所取得進步的認可。



據路透社，英偉達星期三（2月21日）在提交美國證券管理委員會（SEC）的文件中稱，華為在供應用於人工智能的晶片，例如圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）和網絡晶片方面，都可與業界競爭。

英偉達還在報告中提到中國互聯網公司阿里巴巴和百度，並將它們列為雲端服務領域的競爭對手。

報道稱，華為2019年推出的昇騰系列人工智能晶片，是英偉達A010晶片的主要競爭對手。分析師預計，中國的人工智能晶片市場價值達到70億美元（約546億港元）。

中國科技公司科大訊飛創始人劉慶峰2023年8月曾表示，華為的GPU能力已經可以對標英偉達A100；中國媒體2023年11月報道，百度訂購了1,600片昇騰910B晶片，華為截至10月已交付六成訂單。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

英偉達行政總裁黃仁勛星期三告訴路透社，英偉達正在向客戶提供兩款面向中國市場的新型人工智能晶片樣品。在美國出口限令影響的背景下，此舉被視為英偉達要捍衛在中國市場的主導地位。

中國媒體大肆報道了英偉達將華為列為頭號競爭對手，《環球時報》星期六（24日）發表社評稱，英偉達的舉動可被視為對華為在AI晶片領域所取得進步的認可。

社評還說，英偉達作為美國出口管制政策的受害者，應繼續聯合其他美國科技企業，向華盛頓施加壓力和影響，盡快取消違反國際貿易原則和規則的政策與措施。

澎湃新聞星期天（25日）也報道上述消息，並引述分析稱，「這表明將驅動新AI技術的先進製程晶片的全球格局正發生變化」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

