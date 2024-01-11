抗爭多年仍被制裁　華為結束在美國遊說行動

中國科技巨企華為耗費數以億計美元嘗試遊說美國決策者，卻仍被列入黑名單，因此決定結束在美國的遊說行動。



彭博社星期三（1月10日）報道，華為在美國僅存的最後兩名說客霍格（Jeff Hogg）和莫里西（Donald Morrissey）已在近期離開。總部位於深圳的華為公司多次受詢時未予以置評。

十多年前，美國官員開始警告稱，華為有能力在旗下美國數以千計的手機訊號塔和其他網絡設備安置搜集情報的功能。華為對此說法予以反駁，堅稱該公司的產品不構成任何威脅，但美國監管部門仍在2022年禁止華為在美出售其產品，之後還禁止華為獲得美國的頂尖科技技術。

在禁令不會被解除和美國業務不足的背景下，華為沒有什麼理由要繼續在華盛頓投放遊說資金。

華為在遊說行動的巔峰期聘用九間公司和一支公關小團隊。據悉，華為高層經常安排與美國國會辦公室和主要新聞編輯部做簡報會。美國聯邦文件顯示，華為過去10年花費逾1300萬美元在遊說工作上。

單在2019年，華為的聯邦遊說支出總計180萬美元，較前一年增加6倍。2021年，華為的聯邦遊說支出翻倍至360萬美元，部份費用花在舉辦耀眼奪目的派對，出席者包括民主黨知名說客波德斯塔（Tony Podesta）。美國國會披露，波德斯塔在2021年從華為賺取100萬美元。波德斯塔說，他在2022年12月30日之後不再受聘於華為。

莫里西在領英留言確認他已在去年12月離開華為，目前在中國動力電池企業國軒高科擔任政府事務高級總監。根據霍格的領英專頁，自2020年起，他擔任華為政府關係主管，並於去年11月離開公司。

本文獲《聯合早報》授權轉載

