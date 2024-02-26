韓國醫生集體辭職抗議　每週工作100小時只賺2萬：血汗工廠

韓國醫生工潮持續一星期，在2月24至25日周末兩天，大批醫生走上街示威，抗議政府擴大招收醫科生政策。有參與抗議醫生表示，韓國實習醫生一週工作近100小時，每個月卻只賺200至400萬韓圜（1至2萬港元），批評政府治標不治本。



韓國政府2月初宣布擴大招收醫科生學額，以解決醫護界長期醫生不足的情況，不過卻引來業界強烈反對。截至韓國25日，全國主要醫院有逾萬名實習及住院醫生辭職，其中9000多人罷工拒絕上班。

圖為2024年2月25日，韓國實習及住院醫生在韓國首爾舉行示威，抗議政府擴大招收醫科生學額。（Reuters）

外界批評政府單純增加學額，無視了醫療業界的現實狀況。有抗議的實習醫生表示，韓國醫療體有如血汗工場，每週工作時數約100小時，每個月只賺2到4百萬韓圜：「若不改變醫療體制，光仰賴10年後的畢業醫師人數，根本於事無補。」

受到大量醫生辭職和罷工影響，多間醫院需要延期或取消手術和治療。韓聯社26日報道，實習醫師及住院醫師大量離職、罷工，醫學院畢業生放棄實習合約，讓醫療系統陷入一片混亂。

韓國政府25日召開對策會議，決定成立檢察小組，對罷工醫生採取司法行動。韓國警方26日已發表聲明，表示會就醫生團隊領導幹部展開調查；同日行政安全部長官李祥呼籲他們儘早返回工作崗位，並承諾醫生們若能在29日前返回崗位，政府將不會追究責任。

大韓醫生協會則表明會繼續抗爭到底，批評政府計劃是不合理之舉，並批判政府以職業道德來指責並醜化醫生。協會表示將計劃在3月3日舉行全國醫生動員大會，表達憤怒。