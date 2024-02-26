數據揭1月韓國赴華遊客量同比大漲900%　韓國遊客最鐘情這一地？

綜合內媒報道，據韓國最新數據顯示，今年1月赴華的韓國遊客數量超過14萬人次，同比暴增908%。在眾多旅行目的地中，韓國遊客最鐘情湖南張家界，「人在張家界，卻被韓國人包圍」等也頻上熱搜。



此前據韓聯社報道，中國是韓國遊客首選的旅遊地前四名。今年春節假期的入境旅遊客源國中，韓國躋身前十。攜程數據顯示，來自韓國遊客的入境遊訂單量排名第三位。

數據揭1月韓國赴華遊客數量同比大漲908%。（央視財經）

而在眾多旅遊景點中，韓國民眾對張家界「情有獨鐘」。韓國知名旅行社日前表示，今年以來，預訂張家界旅遊產品的60歲以下消費者占比為66%，張家界在韓國的旅遊標簽正在從「銀髮遊」轉為「家庭遊」。據官方統計數據，2023年前8個月，張家界全市共接待入境遊客28.97萬人次，韓國遊客貢獻其中的三分之一。

為何對張家界「情有獨鐘」？《央視財經》報道指出，早在上世紀八九十年代，張家界已在韓國做過文旅推廣，加上自然美景頻頻出現在相關影視作品中，也提升了張家界在韓國的知名度，受到熱情追捧，被看作是「一生必須要去一次」的地方。

湖南張家界受到許多韓國遊客的喜愛。（vcg）

此外，今年以來，伴隨都市觀光和康養休閒的需求增多，韓國遊客入境選擇到上海、青島、煙台等地旅遊的增勢亦十分明顯，海南也在成為韓國遊客的度假新選擇。