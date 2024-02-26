路透社：美國海岸警衛隊在基里巴斯專屬經濟區登上中國漁船

美國海岸警衛隊和太平洋島國基里巴斯（Kiribati，又譯吉里巴斯）警方2月在基里巴斯專屬經濟區巡邏，打擊非法捕魚活動時，登上兩艘中國漁船，但沒發現船上有任何問題。



據路透社星期一（2月26日）報道，美國海岸警衛隊關島發言人通過電郵說，巡邏行動在2月11日至16日期間展開，「作為例行海上執法活動的一部份，登上了兩艘懸掛中華人民共和國國旗的漁船，以確保船隻遵守在基里巴斯專屬經濟區內的法規。」

基里巴斯的專屬經濟區面積達350萬平方公里，而且靠近美國夏威夷，因此被視為具有戰略意義。

基里巴斯位置：

基里巴斯總統辦公室和中國駐基里巴斯大使館並沒有就路透社的置評請求做出回應。

路透社在上星期五（23日）引述基里巴斯官員報道，中國警方與當地警方展開合作，在基里巴斯參與社區警務和犯罪數據庫項目。

中國外交部發言人毛寧同日在例行記者會上回應時說，「我不了解你提到的具體情況，請向中方主管部門了解。」毛寧也強調，作為原則，中國始終在平等相待、相互尊重、合作共贏和開放包容的基礎上同有關國家展開合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

