美媒：CIA與烏克蘭秘密合作10年　建間諜基地網路等對抗俄羅斯

俄烏戰爭踏入第3年，美媒 2月25日披露，美國中央情報局（CIA）與烏克蘭秘密合作長達10年，幫助烏克蘭沿俄羅斯邊境建立間諜基地網路、收集關鍵情報，並在俄烏開戰後協助實施「致命行動」。



《紐約時報》25日報道，烏克蘭親俄前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych ）2014年遭推翻後，時任安全局長納利瓦琴科（Valentyn Nalyvaichenko，暫譯）為重建情報機構，同年2月首次向中情局及英國秘密情報局（Secret Intelligence Service，通稱軍情六處或MI6）求助，中情局後同意支援。

圖為2024年2月6日，在烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）某處檢查無人機的烏軍士兵。（Reuters）

報道指，中情局因不想激怒俄羅斯，當時便表明不會就致命行動提供協助。在秘密合作的前8年，中情局僅向烏克蘭提供通訊設備及培訓，但自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，拜登政府便批准提供執行致命行動所需情報。

報道稱，中情局提供情報包括俄軍襲擊烏克蘭6個城市的具體時間，以及針對包括總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在內高級官員的暗殺計劃。

報道引述華府高級官員稱，中情局在烏克蘭並沒有「扣下板機」，但「絕對」有協助「瞄準目標」。