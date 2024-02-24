俄烏戰爭兩周年｜專家：衝突無盡頭　烏克蘭變成另一個阿富汗？

2月24日，俄羅斯針對烏克蘭的「特別軍事行動」已歷時兩年。這場深刻改變世界特別是歐洲格局的特殊戰事，在一系列驚心動魄的攻防轉圜和堡壘爭奪戰後，基本形成戰線相對穩定的漫長消耗戰和拉鋸戰。儘管美國大選可能導致對烏政策逆轉，歐洲大國卻無意退讓進而使烏克蘭擁有長期抗戰的底氣和後勁。



作者：馬曉霖 浙江外國語學院環地中海研究院院長，本文轉自微信公眾號《環地中海研究》，原文標題《馬曉霖：烏克蘭鐵定已成「歐版阿富汗」》



儘管俄羅斯與烏克蘭及其背後的北約形成「1:1+32」的不利態勢，但是，基於這場戰爭規模、烈度和範圍的可控性，以及應戰資源配置的勢均力敵，雙方難以短期言和休戰。烏克蘭已毫無懸念地成為「歐版阿富汗」，戰事短則延宕三五年，長則持續十年八年。

兩年前戰事初開時，筆者曾預判這場博弈將以俄羅斯慘勝而烏克蘭慘敗告終。邏輯很簡單：西方不會冒險引發世界大戰乃至核戰爭而替烏克蘭強出頭，俄羅斯也從未以強者態勢讓出戰利品，但此戰勢必徹底與西方為敵並賭上國運；烏克蘭作為小國本已山河破碎，再經兩大重磅拳手長期殘酷碾壓，覆巢之下豈有完卵？

俄烏戰爭：圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2024年2月19日到訪東北部前線庫皮揚斯克（Kupiansk），會見當地部隊。（Reuters）

兩年轉瞬即逝，事態大致不出所料。俄羅斯雖內部穩定，經濟甚至有所增長，也頂住了西方多輪封鎖與制裁，但畢竟舉國被迫轉入戰時經濟以維持龐大戰場損耗，偏離和平與發展主軸。烏克蘭傷亡累計近百萬，基礎設施四至六成被毀，2023年GDP下降30.4%，人均 4533 美元而墊底歐洲，公債高達 1453.2 億美元而再創新高。

兩年來，俄烏戰場經過四大階段轉圜並達成大致均勢和穩定鋒面。2022年的第一階段，俄軍大兵壓境、重點突擊、局部穿插、空降卡點，並一度試圖控制基輔迫使基輔當局就範。第二階段，烏軍在北約支持下有效反攻，北奪哈爾科夫，南收赫爾松，俄軍北坡收縮戰線並固守烏東頓巴斯分離兩州、烏南赫爾松和扎波羅熱局部地區以及克里米亞半島。2023年春夏進入第三階段，烏軍對上述失地組織連續反攻，未能擊破俄軍防線反而自暴疲態。去年 10 月開始的第四階段，俄軍以逸待勞反擊得手擴大防區，烏軍及西方陣營失敗情緒瀰漫。

2022年5月20日，頓涅茨克（Donetsk）奧列尼夫卡（Olenivka），投降的烏軍士兵登上押送他們到俄羅斯的巴士。這些士兵被圍困馬里烏波爾亞速鋼鐵廠，死守約有個月後投降。（Alexander Ermochenko／路透社）

兩年來，俄烏圍繞三大堡壘城市浴血爭奪，均以俄方得手告終。馬里烏波爾戰役雙方血戰 82 天，俄軍拿下以亞速鋼鐵廠為核心的這個黑海港城堡壘，打通本土至克里米亞的南部走廊，掌握烏克蘭80%的海岸線。巴赫穆特戰役雙方鏖戰九個多月，陣亡近10萬人，烏軍元氣大傷並耗盡北約物資，俄軍保存有生力量讓「瓦格納」集團（Wagner Group）私人武裝頂缸，成功鞏固第聶伯河左岸防線。阿夫季夫卡（Avdiivka，又譯阿夫傑耶夫卡）戰役雙方死磕四個多月，烏軍最終棄守這個苦心經營十年之久的東部軍事堡壘，俄軍奪佔「頓涅斯克共和國」全境再無障礙，並打通大部分前線的後勤走廊。

2023年8月30日， 俄羅斯有民眾到聖彼得堡市郊的Porokhovskoye公墓，在瓦格納氣團（Wagner Group）的首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的墓前獻花悼念。（路透社）

兩年來，俄烏雙方內部焦點人物和力量的命運也充滿悲劇色彩。俄方將帥失和導致名聲大噪的瓦格納集團領導層憤怒失控，舉兵反叛劍指莫斯科，最終雖化解危機，但該集團頭目意外「團滅」於神秘空難。烏方將帥齟齬導致戰場進退失據，武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）終究被解職外放為使，而烏軍精銳「亞速營」也在 2022年被俄軍消滅殆盡。

兩年來，北約順勢北擴，歐陸安全格局版圖明顯重塑。隨着土耳其、匈牙利相繼放水，奉行防務中立政策的芬蘭和瑞典已經或即將加入北約，北約由此完成對俄「C 型」圍卡，突破性地加固東北翼和波羅的海力量，也使俄羅斯與北約對壘防線由 600 公里延長至 1900 公里。歐洲安全態勢出現重大變化，不僅陷入二戰後最大規模、最為激烈的熱戰，還呈現「歐洲=北約+俄羅斯」的地緣新兩極格局。

圖為2024年2月16日，澤連斯基與德國總理朔爾茨會面，簽署援助烏克蘭協議。（Reuters）

兩年來，國際社會陣營也基本涇渭分明，西方一致懟俄，南方基本超脫。儘管西方陣營施加強大壓力，俄烏戰事卻保持為歐陸內戰狀態，西方成員幾無例外地抱團制裁俄羅斯，全球南方國家則集體超脫，勸和為主，力避選邊。某種意義上說，西方封鎖與制裁反而密切了俄羅斯與全球南方國家的依存關係。

兩年來，西方內部對烏立場也裂變與反轉，美退歐進態勢彰顯。由於戰損過大且受國內政治羈絆，華盛頓已萌生退意並逐步削減對烏援助，倘若共和黨奪回白宮勢必加劇「始亂終棄」之前景。雖然抱怨「苦戰爭久矣」，但本着唇亡齒寒原則和傳統「厭俄歇斯底里症」，北約歐洲成員堅決助烏反俄，並由英法德三強帶頭與烏簽署為期十年的安全保障協議，從法律上形成准攻守同盟，由烏克蘭保衛戰上升為歐洲保衛戰，也必然助推俄烏戰事「阿富汗化」。

中國外長王毅（右）2月17日在德國出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴（左）（中國外交部）

兩年來，中國不遺餘力呼籲停戰並和平解決烏克蘭危機，不僅於戰事爆發周年之際公佈《全球安全倡議概念文件》和《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》兩大政策，還安排特使進行斡旋。但中國畢竟不是當事方，也無直接利益，無從發揮決定性影響，俄烏戰爭的延續與停火，說到底取決於美歐俄三方的博弈與抉擇。