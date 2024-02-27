匈牙利國會表決批准瑞典加入北約　議案交新任總統舒尤克簽字

匈牙利國會2月26日復會後，同日以188票贊成、6票反對，表決批准有關瑞典加入北約（NATO）議定書的議案，議案將由當天當選的新任總統舒尤克（Tamas Sulyok）將簽字，以正式同意瑞典加入北約。在此之前，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）所屬的執政黨青民盟（Fidesz）在此問題持續拖延，令匈牙利成為北約31個成員國中，最後一個批准瑞典加入的國家。



瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）形容為歷史日子，稱瑞典已準備好在北約承擔責任。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對匈牙利國會的批准表示歡迎，稱瑞典的加入將使北約更加強大和安全。



自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，於北歐作為中立國家的瑞典和鄰國芬蘭，放棄長年採取的「平衡外交」和「軍事不結盟」立場，同時申請加入北約。按照規程，北約必須在所有成員國同意下，才能吸納新成員。 芬蘭已去年4月正式加入聯盟。

北約官員表示，將努力迅速行動，期望在本周末之前正式確定瑞典成員資格，但不確定能否完成。

2024年2月26日，匈牙利國會選出新任總統舒尤克（Tamas Sulyok）。（Reuters）

另外，匈牙利國會26日選出憲法法院院長舒尤克為匈牙利總統。國會199名議員中，有146名議員參加投票，舒尤克獲得134票、超過所需的三分之二多數票當選總統；大部份反對黨議員沒有參加投票。

舒尤克1956年出生，從2016年起擔任匈牙利憲法法院院長。舒尤克將於3月5日正式就任總統，任期5年。

匈牙利前總統卡塔琳（Katalin Novák）去年4月特赦一名男子，對方涉隱瞞上司性侵未成年人。事件近期經報道後引發公眾不滿，諾瓦克於今年2月10日辭職。