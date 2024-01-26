土耳其首肯後　瑞典加入北約最後一關　期待匈牙利「臨門一腳」

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在拖沓數月後1月25日終於正式同意瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），現在只差匈牙利核准。



匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）雖在24日稱該國將支持瑞典加入北約，然而還欠「臨門一腳」。歐爾班1月24日在社交平台X發文稱，他在電話中告訴北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱匈牙利政府支持瑞典入約。

他還說，他將繼續敦促匈牙利國會投票支持瑞典加入北約，盡快完成批准瑞典入約程序。

▼瑞典外交部長比爾斯特倫（Tobias Billstrom）在社交媒體X平台發文：「只差匈牙利核准，瑞典就能成為北約成員國。」

▼瑞典總理克里斯特松（Ulf Kristersson）在X寫道：「歡迎土耳其批准瑞典加入北約。至此，瑞典在加入北約的道路上達到一個重要的里程碑。」

土耳其的批准距離瑞典在俄羅斯全面入侵烏克蘭後申入北約，已過了約20個月。土國會23日表決批准瑞典加入約，這意味着瑞典在等待20個月後，終掃除加入北約的最大障礙。迄今在北約成員國中，僅剩匈牙利未批准瑞典加入。