日媒：日本防備台海突發狀況　加速制定沖繩疏散計劃

日本媒體報道稱，日本政府為防備台海出現突發事態，正加快制定相關的疏散計劃。



據日本共同社報道，多名相關人士星期一（2月26日）透露，日本政府正在推進討論將約12萬人從沖繩縣先島諸島疏散至九州各縣和山口縣的計劃草案。

草案內容為，在先島諸島中，八重山地區居民原則上由九州北部和山口五縣接納，宮古地區則由南九州三縣接納。

相關人士透露，從島嶼向九州運送人員以速度為先，主要使用飛機。對於因患病、身體不適等情況難以坐飛機轉移的人員，將以乘船的方式疏散。被疏散的島民到達後，將進一步分流。

報道稱，日政府接下來將確定「成對」的疏散地和接納地，加快磋商進程，力爭2024年內敲定。

據日本放送協會（NHK）此前報道，俄烏戰事被日本政府視為台海危機的一面鏡子。考慮到台灣可能出現的緊急情況，2023年3月，日本政府和沖繩縣進行了演習，計劃的疏散範圍包括石垣島在內的5個島嶼，除了11萬島民，還有1萬名遊客。

日本距離台灣最近的是與那國島，相距約110公里。NHK的報道稱，這個只有1,700人的島嶼將面臨台灣難民湧入的風險。日本海上安全官員預測，若台海爆發戰事，到時或會有數百艘難民船隻前來。中國大陸軍方可能會實施海上封鎖，但船隻數量太多，無法阻止。

東京大學講師、俄羅斯問題專家小泉裕指出，台海危機發生時，日本不但要應對前線危機，還要扮演烏克蘭戰事中的波蘭角色。因此，在軍事佈局上有必要為應對難民問題做準備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

