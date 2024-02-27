韓國防長：朝鮮以軍援換糧食　供俄炮彈數百萬枚

韓國國防部長申源湜說，朝鮮向俄羅斯提供數百萬枚炮彈，以此換取俄方的糧食援助。



韓聯社報道，申源湜星期一（2月26日）在一場記者會上說，自2023年7月以來，推測約有6,700個貨櫃箱從朝鮮運入俄羅斯，相當於可裝載超過300萬枚152毫米口徑炮彈或超過50萬枚122毫米口徑火箭彈，不排除朝鮮將兩種導彈混裝運輸的可能性。

他補充說，由於缺乏原材料和電力，數百家朝鮮彈藥工廠的產能僅達到原本的三成左右，但為俄羅斯生產炮彈的工廠卻在「全力」生產。

圖為1月6日，烏克蘭哈爾科夫一名男子拍攝一枚導彈的殘骸。烏克蘭認為這枚導彈是在朝鮮製造，俄羅斯在當週較早時針對烏克蘭的襲擊中使用它。（Reuters）

據軍方推測，去年7、8月後俄羅斯向朝鮮運入約9,000個貨櫃箱，較朝鮮運往俄羅斯的貨櫃箱多近30%。雖然貨櫃箱內裝載的貨物尚不明確，但糧食佔比最多，也有生活必需品、材料和零件等。得益於此，朝鮮境內糧食價格趨於穩定。

申源湜說，預計俄羅斯會繼續向朝鮮提供衛星相關技術，朝鮮還要求俄羅斯傳授涉飛機、地面機動裝備相關技術。韓國軍方正在監視朝俄之間的陸海空軍事合作動向。

另外，申源湜還說，計劃將2024年上半年韓美聯合軍演次數提升至去年的兩倍多。他認為，從目前的情況來看，朝鮮隨時都可發起局部挑釁，但全面挑釁的能力尚有限。

本文獲《聯合早報》授權轉載

