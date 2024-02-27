以巴40天停火協議條款曝光：「10囚換1人質」料再掀爭議

路透社2月27日從哈馬斯組織手中，獲得早前在巴黎談判的以巴停火協議草案，草案中要求以巴暫停軍事行動40天。



草案中包括所有軍事行動中暫停40天，及以10比1的比例交換巴勒斯坦囚犯及以色列人質。

根據協議，所有以色列女性、長者、病患者以及年紀小於19歲的人質可獲釋。

美國總統拜登（Joe Biden）2月26日表示，目前在卡塔爾進行的談判已經非常接近達成協議，相信以色列和哈馬斯最快可在最快可於週末前達成臨時停火協議，落實停火。

以巴衝突：2024年2月23日，身在加沙走廊南部拉法（Rafah）的巴勒斯坦人在以軍轟炸當地房屋後，頹然坐在襲擊現場附近。（Reuters）

除此之外，還有以外條款：

● 雙方完全停止軍事行動；

● 加沙上空的空中偵察行動每天停止8小時；

● 所有流離失所的平民（除役齡男子）逐步返回加沙北部；

● 第一階段暫停開始後，以色列將重新部署部隊，遠離加沙人口稠密地區；

圖為2024年2月22日，巴勒斯坦人走在位於加沙走廊北部的傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營。該處經歷以色列戰火摧殘，已變成一片廢墟。（Reuters）

● 承諾每天引進500輛貨車運送人道援助物資；

● 承諾提供20萬個帳篷和6萬輛旅行拖車（Caravan）；

● 以色列同意重型機械和設備進入，以清除瓦礫並協助其他人道主義目的，並根據商定的數量提供這些目的所需的燃料運輸，前提是隨着時間的推移而增加。哈馬斯承諾不會使用這些機器和設備來威脅以色列。

● 據了解，第一階段達成的安排不適用於第二階段，後續將另行協商。

圖為2024年2月26日，以色列軍車從以色列南部加沙走廊回程。（Reuters）

以巴2023年11月24日達成停火4天的協議，將交換人質與囚犯，以色列政府發言人利維（Eylon Levy）23日接受英國天空新聞主持人伯利（Kay Burley）訪問時，兩人言語間「擦出火花」。主持人稱交換比例是「3名巴人換1名以色列人」，是否代表「以色列人比巴勒斯坦人更有價值」，利維當場反駁稱，這個指控令人噁心。

倘若協議條文屬實，如今「10換1」的比例，也預期會在以色列政界引起反彈。