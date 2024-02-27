加沙局勢何去何從？　關鍵要看拜登有無說不的魄力

本輪以巴衝突已造成近3萬名平民喪生，近200萬人流離失所，未來局勢將何去何從備受各方關注。

美國總統拜登（Joe Biden）2月26日表示，他相信以色列將在一周內停止在加沙地帶的軍事行動，以換取哈馬斯釋放被扣押人員。拜登說，美國總統國家安全事務助理向他表明，停火協議即將達成。在下周一，也就是3月4日之前，加沙地帶有望實現停火。

美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）2月25日的確曾表示美國、埃及、卡塔爾和以色列已就加沙臨時停火人質協議的「基本輪廓」達成共識。「我們希望在未來幾天內能就這個問題達成切實的最終協議。」

以巴戰爭：圖為2024年2月20日，在拉法（Rafah）等候領取慈善機構食物的加沙兒童。（Reuters）

不過，以色列總理內塔尼亞胡2月25日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時稱，無論以色列與哈馬斯能否達成停火和釋放被扣押人員的協議，以軍最終都會對拉法發動地面進攻，「如果我們達成協議，軍事行動會有所推遲，但我們還是會開展行動。」他還說一旦以色列開始在拉法的行動，以軍將在「幾周內」取得針對哈馬斯的「全面勝利」。「我們在這個問題上與美國意見一致。」

而據美國全國廣播公司（NBC）報道，沙利文25日表示，美方認為，除非有可行的計劃來保護巴勒斯坦平民，否則以色列不應該在拉法進行軍事行動。沙利文稱，以色列還沒有向白宮提交任何有關在拉法進行軍事行動的計劃，也沒有分享撤離巴勒斯坦平民的計劃。

一邊是美國在積極推進停火協議，一邊是內塔尼亞胡公開宣稱遲早推進軍事行動；一邊是內塔尼亞胡宣稱軍事計劃上和美國立場一致，一邊是沙利文公開對以色列的軍事計劃表達不滿。美國和以色列在加沙衝突上的分歧逐漸公開化。

以巴衝突：2024年2月23日，身在加沙走廊南部拉法（Rafah）的巴勒斯坦人在以軍轟炸當地房屋後，頹然坐在襲擊現場附近。（Reuters）

此前當地時間2月19日路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，美國已起草一份聯合國安理會決議草案，首次明確呼籲在加沙地帶實現「臨時停火」，並反對以色列在加沙南部城市拉法發動大規模地面進攻。如果這份草案得以真正推進出台，那麼這將是美國首次使用「停火」一詞，是在以巴問題具有轉折意義的態度變化。美國已經對於以色列大規模軍事行動導致平民傷亡的接受度越來越低，尤其2024年是美國大選年，拜登希望儘快平息事端，不讓加沙局勢成為選民詬病拜登的由頭。美國對以色列尤其是內塔尼亞胡政府的公開警告已經非常明確。

但以色列不想停火，內塔尼亞胡主導的戰時內閣需要戰爭政治紅利來維持統治地位。拜登一方面要顧及選情，另一方面也要照顧猶太人的感受。這是內塔尼亞胡可以拿捏拜登政府的地方。因此，未來能夠決定加沙局勢的，是美國敢不敢對以色列施展霹靂手段，拜登政府是否有魄力向內塔尼亞胡政府說不。