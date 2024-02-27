巴菲特老朋友向美國名醫學院捐10億美元　所有學生永久免學費

美國已故富豪戈特斯曼（David Gottesman）遺孀露絲（Ruth Gottesman）向美國首屈一指的愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）捐贈10億美元（約78億港元），8月起該院所有學生將不用再交學費。



這是美國醫學院歷史上最大的一筆捐款。

曾在學院任教的她稱，丈夫2022年9月離世時為她留下大量巴郡（Berkshire Hathaway）股票，讓她「拿來做任何你認為正確的事」。她最終以亡夫名義捐出鉅款。

學院每年學費超過5.9萬美元（約46萬港元），近50%學生畢業後欠債逾20萬美元（15.6萬港元）。她稱希望學生能夠在沒有背負學貸的情況下展開職業生涯，並鼓勵更多學生報讀醫學院。

在她慷慨的捐贈讓所有現時就讀學院4年級的學生2024年春季學費可予報銷，以及自2024年8月起，所有入讀的學生學費全免。

此外那些有才華與沒財力學生，將可有機會入讀並投身業界；未來多代可能的業界領袖，亦可在沒有學生貸款負擔的情況下，無後顧之憂地在醫學與衛生領域開疆闢土。

消息宣布時，大批學生起立鼓掌，甚至有人跳起：

戈特斯曼是「股神」巴菲特（Warren Buffett）門生，亦是巴郡早期投資者。現年93歲的露絲，也是美國股神巴菲特（Warren Buffett）的老友。她曾在學院任教，長期擔任醫學院的董事會成員；她現職董事會主席。

她這筆損款之所以如此引人注目，除了因為很少同類捐款能與之媲美，還有就是該校位於紐約市最貧困的布朗克斯區（Bronx）。該區夭折率很高，是紐約州62個縣中最不健康的地方。