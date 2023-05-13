泰國驚傳佛寺高僧集體挪用$7000萬捐獻　警搜出大量現金珠寶

泰國當局5月11日發布聲明稱，9名涉嫌不當挪用東北部一座佛寺捐款的嫌犯遭到逮捕，令人意外的是，被逮捕的嫌犯當中包含知名高僧在內的共7名和尚。



警方已在寺廟等不同地方搜出贓款與珠寶，價值高達3億泰銖（約7000萬港元），其中包括和尚的私人住所，有些財物甚至被埋入地底，僧侶竟將信徒的善款監守自盜，相當誇張。

高僧住處藏大量現金珠寶 部分贓物被埋在地底（點擊放大瀏覽）：

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據《美聯社》12日報道，泰國這宗僧侶貪腐案件的首次逮捕行動在5日展開，警方帶回了東北部呵叻府「Wat Pa Thammakhiri」佛寺的住持和富有盛名的高僧Kom Kongkaew等3人，他們被指控盜取寺廟超過1.8億泰銖（約4200萬港元），先從寺廟的銀行帳戶提款再存入Kom Kongkaew一名姐妹的帳戶，而她的家中還被搜出5100萬泰銖（約1200萬港元）的現金。

根據曼谷法院一份聲明，同樣涉案的另外5名僧侶與一名司機也已經於11日在廟裡遭到逮捕，警方還當場查獲被藏匿價值逾1億泰銖（約2300萬港元）的財物。警方在這些和尚的私人住處等許多不同地方搜出現金、珠寶與佛牌，還有部分贓物被埋在地底。

著名高僧Kom Kongkaew、他的姐妹與住持已被法庭裁定不得保釋，因為他們在上周遭到拘留後，指示其餘6名嫌犯協助將所有貴重物品藏匿起來，法庭認為9名被告都有潛逃或篡改、消滅證據的風險。

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警方表示，住持在訊問中透露，Kom Kongkaew建議和尚們先拿一部份的信徒捐款去購買珠寶金飾。

泰國有些佛教寺廟非常富有，對某些信徒而言，捐獻大量金錢財物是「做功德」的一部份。刑事法庭表示，此案主嫌的行為已經「嚴重破壞佛教信仰」。

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