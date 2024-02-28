韓國醫療工潮　政府向工會領袖採取行動　「替更」醫護飽受壓力

韓國醫療界的工潮未有解決迹象，辭職的實習及住院醫生未有明顯重返職場情況，令留守的醫療團隊及病人備受壓力。而政府就向工會採取行動，舉報大韓醫師協會（醫協）的前任和現任高層。



韓聯社2月28日報道，韓國政府前一天以違反《醫療法》等為由，向警方舉報醫協緊急對策委委員長金澤宇等五人，是當局自工潮以來首次舉報醫協方面人士。另外政府早前要求，辭職的醫生在29日之前返回醫院，並計劃在3月以後對其採取吊銷醫生執照處分，以及將按照相關司法程式進行處理。

報道引述政府和醫界消息指，截至26日下午7時，當局檢查全國99間實習醫院，發現一共有9909人遞交辭職信，佔總數的80.6%；另外有8939名醫生缺勤，佔總數的72.7%。而當局至今並未受理他們的辭呈。

目前韓國各大醫院已減少或延期門診、住院和手術應對，以集中治療急症和危重症患者。而填補空缺的專業醫生、教授和護士等的不滿呼聲日益加大。首爾大學醫院工會此指出，將醫生的職責轉給護士等其他醫務人員可能助長非法醫療行為，增加醫療事故風險。

福祉部為填補因實習和住院醫生集體缺勤的醫療空缺，決定臨時調整護士的業務範圍，令他們承擔醫生部分工作的行為可獲法律保障。