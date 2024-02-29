美媒：美國陸軍削減逾2萬職位　續把重點轉向應對中俄威脅

一份新的美國陸軍文件顯示，美國國防部在專注於反恐打擊20年後，正繼續把重點轉向對抗中國和俄羅斯的軍事力量，同時削減2.4萬個陸軍職位。



《紐約時報》報道，美國陸軍此次削減人員行動，與美國前總統特朗普任內推動的國防戰略相符，強調俄羅斯和中國對美國日益強大的威脅，拜登政府在很大程度上也支持此國防戰略。

在美國與阿富汗和伊拉克戰爭期間，美國陸軍人數激增至近60萬人。在阿伊戰爭尾聲，隨着美軍返回駐地，陸軍人數逐漸減少並趨於穩定。

另外，美國削減陸軍也間接證實了近年來一直困擾美國陸軍與其他軍種的徵兵問題。去年，美國海陸空三軍未能實現徵兵目標。陸軍高官一直走訪城市地區的大學校園，試圖在新兵代表性不足的社區招募新兵。

2024年1月18日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪北卡羅來納州（North Carolina）。（Reuters）

報道引述的陸軍新文件稱，為陸軍「瘦身」將「允許陸軍縮小部隊結構差距。美國陸軍依設計可擁有49.4萬名軍人，而法律規定的現役兵力為44.5萬人。文件稱，美國陸軍現在的現役兵力目標是47萬人。

美國國防部官員說，有幾個問題阻礙了徵兵工作。他們說，有資格並有興趣服役的美國年輕人比例有所下降。低失業率也意味着年輕人有其他選擇。

國防部官員去年說，陸軍計劃在特種作戰部隊裁減約3000個職位。一名官員星期二（2月27日）說，這3000個職位為陸軍將削減2.4萬個職位的一部份。

近20多年來，美國軍方司令和高級國防官員一直擔心的問題是，美國專注於應對反叛亂戰鬥，會不會導致美國陸軍在大國間爆發地面戰爭時措手不及。

但即使美國國防部繼續把重點轉移到大國威脅，去年10月7日哈馬斯對以色列發動的突襲，以及以色列在加沙地帶的報復行動引發的中東危機，仍凸顯出五角大樓和軍隊必須同時兼顧兩方面，而這種情況可能會持續多年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

