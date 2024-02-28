美國食品價格上漲　家樂氏CEO倡「晚餐改吃粟米片」慳錢遭轟離地

美國食品價格持續上升，著名食品品牌家樂氏（Kelloggs）行政總裁皮爾尼克（Gary Pilnick，暫譯）2月22日受訪時建議民眾晚餐時改吃粟米片，以節省金錢，引發激烈批評。有網民認為年薪500萬美元的皮爾尼克和一般民眾脫節，不了解他們的困境。



皮爾尼克22日現身消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目，談及消費者面對食品價格上漲的困難。他表示，穀物類食品「相當實惠」，一碗加入牛奶和水果的粟米片價格不到1美元，是消費者面臨壓力時的絕佳選擇，因此公司正宣傳「在晚餐吃粟米片」。

主持人問到該建議是否有可能出錯。皮爾尼克回答說，公司「不這樣認為」，現時宣傳效果非常好，「晚餐吃麥片」可能是現時趨勢，隨著消費者面臨財政壓力，預料會持續下去。

圖為食品品牌家樂氏行政總裁皮爾尼克（家樂氏網站）

有網民在社交平台X批評，「通脹迫使家庭作出選擇，譬如在晚餐吃粟米片省錢。而家樂氏行政總裁一邊吹噓這點，一邊展示公司利潤大幅攀升，這正是問題根源所在。」

一名主婦表示，偶爾在晚餐吃玉米片，是因為快捷簡單，或者是為了「過癮」，但由一個因出售價格過高食品而致富的人，建議人們晚餐時吃粟米片省錢，是「脫離現實、荒謬和殘酷」的，其傲慢令人厭惡。

美國食品和藥物管理局（FDA）最新數據顯示，美國消費者在2022 年有逾11%的可支配收入是用於食物，至2023年底，購買相同數量的食品費用將比2021年增加近20%。

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