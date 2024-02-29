麥康奈爾11月卸任　哽咽請辭：現在是新一代領導人的時候

美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）2月28日宣布，計劃在11月辭任參議院共和黨領袖一職。麥康奈爾現年82歲，是美國史上歷任最長的參議院領袖，作職長達17年。



麥康奈爾表示：「人生中最不被人重視的才能之一，就是知道什麼時候該進入人生的下一個篇章，今天我站在你們面前……宣布這將是我作為參議院共和黨領袖的最後一個任期。」

「我的貢獻接近尾聲了，敵不過歲月，我已不再是那個坐在後面希望同僚記住我名字的年輕人，現在是新一代領導人的時候。」

圖為2024年2月28日，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾回到自己的辦公室。麥康奈爾宣布將於11月卸任。（Reuters）

麥康奈爾還提到妻子趙小蘭（Elaine Chao）胞妹、福茂集團（Foremost Group）董事長兼行政總裁趙安吉（Angela Chao）逝世一事。

「當你失去親人時，尤其是在年輕的時候，悲傷的過程會伴隨着某種反省。也許這是上帝在用自己的方式提醒你，在人生的旅途中要重新考慮我們都將不可避免地留下的對世界的影響。」

麥康奈爾發言人安德烈斯（Doug Andres）轉載美媒報道正式消息。

麥康奈爾在1942年出生，從政之前是一名律師，並於1984年當選為肯塔基州參議院議員。麥康奈爾在共和黨中扮演重要角色，於參議院擔任領導職位多年。他2007年至2015年期間擔任共和黨參議院少數黨領袖，並於2015年成為參議院多數黨領袖，歷任至今。

麥康奈爾近日的健康狀況令人擔憂，麥康奈爾表示自己認知能力沒有受損，但身體確實受到了一些限制：「我熱愛參議院。這是我的生命。」