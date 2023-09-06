麥康奈爾兩度「僵硬」　國會醫生：與中風或痙攣無關

撰文：張子傑
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美國共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）近日兩度公開講話時，突然僵住超過30秒，令他的健康再次成為外界關注焦點。國會醫生莫納漢（Brian Monahan）9月5日發表聲明，指麥康奈爾的「僵硬」不是由中風或痙攣引起，但沒有解釋產生徵狀的原因。

路透社報道，莫納漢發表一段聲明，稱經過包括腦部磁力共振掃瞄、腦電圖及徵詢多名神經科醫生意見的全面分析後，指沒證據顯示麥康奈爾出現痙攣、中風、短暫性腦缺血發作（TIA）或柏金遜症等動作障礙問題，因此在對方3月跌倒一事上，無需更改治療指引。

現年81歲的麥康奈爾在3月8日於華盛頓參加聚餐時跌倒，並因為腦震盪而送院治療，之後證實肋骨輕微骨折。他之後轉送復康設施療養，4月重返國會。

不過他在7月26日及8月30日接受傳媒提問時，一度僵住和發呆超過三十秒，其後由其他人扶離現場。外界因此憂慮他和其他年長國會議員的健康狀況。

參議院在5日結束暑假復會後，將面對多項迫切事項，包括通過政府開支法案，確保華府在10月1日新財政年度開始時繼續可以運作。而麥康奈爾過往在談判及通過政府開支法案上，一直擔任重要角色。

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