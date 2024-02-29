泰國計劃今年內禁止休閒用大麻

泰國衛生部長喬南（Cholnan Srikaew）2月29日表示，該國將在今年底之前禁止休閒用大麻，但會繼續容許它用於醫療方面。



路透社報道，喬南在一個訪問中提到，沒有法律規管，休閒用大麻將會被濫用，而且亦對當地兒童帶來負面影響，長遠可能令他們接觸其他毒品。

泰國在2022年批准休閒用大麻，當地的大麻店猶如雨後春筍，業界推算在明年底之前的市值可達12億美元。不過有意見認為放寬措施推出過快，政府的立法規管草案在下月交由內閣審批，今年底前交由國會表決。

喬南表示，違法經營的大麻店將被取締，當局亦不會鼓勵民眾在家中種植大麻。他指出，新法例會將大麻列為受管制植物，有意種植的人需要申請許可，政府會支持醫療用途的大麻種植。

根據有關草案，吸食大麻以作休閒用途的人士將面臨最高6萬泰銖（約13068港元）罰款，而出售休閒用大麻及參與推廣的人士亦可能需要入獄最多一年及罰款10萬泰銖（約21780港元）刑罰。另外進出口、種植及商用大麻都要獲得批准。

他指出，泰國政府認同大麻業界對經濟的貢獻，當局會為業界提供適應期，有關店舖可以在牌照屆滿前繼續運作，並可以遵照新規定，轉型為合法大麻診所。