泰國擬禁娛樂用大麻　或逆轉1年半前合法化政策

泰國開始就禁止將大麻用於娛樂和消閒用途的修法草案求公眾意見。



泰國於2021年成為東南亞第一個大麻合法化的國家。隨着數千家藥房如雨後春筍般出現，與水療中心、餐館和節日一起，泰國催生出一個未來幾年內價值預計高達12億美元（約93億港元）的產業。

泰國政府宣布大麻合法化後，一星期內匆忙頒布旨在限制其使用的零碎規則，卻讓人鑽漏洞將大麻用於娛樂和休閒用途。去年9月，首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）因擔心毒品濫用，公開反對休閒用大麻合法化，並誓言政府只會支持其醫療用途。

衞生部長崇南本周告訴媒體：「我們起草這項法律是為了禁止錯誤使用大麻，其所有娛樂和休閒用途都是錯誤的。」

衞生部網站星期二（1月9日）發布的新草案僅允許大麻用於醫療和保健，同時禁止所有類型的娛樂和休閒用途。

2023年9月11日泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）抵達位於泰國曼谷的國會大樓，準備向國會發表施政報告。（Reuters）

將大麻用於娛樂和休閒的違者最高將被處以6萬泰銖（約1.34萬港元）的罰款，而與大麻的娛樂和休閒用途相關的廣告或營銷活動可能會招致最高一年的監禁或最高10萬泰銖（約2.23萬港元）的罰款。

該草案還加強了對無證種植大麻的處罰，違者將被判處一到三年的監禁以及2萬泰銖到30萬泰銖（約4,400元至6.7萬元）的罰款。

然而，不受監管的大麻店和藥房的命運，以及在家中種植大麻的人所面臨的風險尚不清楚。根據現行規定，這些人在通知當局後，無需許可證即可種植大麻。

收集公眾反饋的截止日期是1月23日，之後內閣將權衡立法草案和收到的建議，然後提交國會審議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

