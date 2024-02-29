哈馬斯號召巴人齋戒月遊行到耶路撒冷　以色列譴責

以哈停火談判未有突破，哈馬斯號召巴勒斯坦人齋戒月遊行到耶路撒冷舊城區聖殿山，以色列指責哈馬斯企圖將戰事焦點轉移到具爭議的宗教聖地。



哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）2月28日發表電視講話，指哈馬斯在停火談判中已展示靈活性，但同時也準備好繼續戰鬥。他呼籲在耶路撒冷及約旦河西岸的巴勒斯坦人在3月10日，即齋戒月的第一天遊行到阿克薩回教堂祈禱。

位於耶路撒冷舊城的阿克薩回教堂是回教徒和猶太人的聖地，長期以來是衝突熱點。

以色列政府發言人批評哈尼亞的言論非常不恰當，指責哈馬斯試圖將以色列拖入其他戰線，強調以方會盡力令局勢保持平靜。

以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）表示，哈馬斯希望迫使以色列將維護安全方面的資源轉移到耶路撒冷和約旦河西岸，以減輕對在加沙武裝分子的壓力。他表明不會讓哈馬斯得逞。

在這同時，大批被哈馬斯挾持的人質家屬28日從以色列南部雷姆開始前往耶路撒冷，進行為期4天的遊行，目的是向以色列政府施壓，爭取釋放人質。

以色列、卡塔爾、埃及和美國的代表早前在巴黎會面商討停火方案，尋求以色列與哈馬斯互相釋放被扣押人員。不過據卡塔爾代表團透露，談判未有突破。

本文獲《聯合早報》授權轉載

