以巴戰爭｜加沙11歲小女孩當上戰地記者：我不害怕

加沙戰地記者正出現愈來愈稚嫩的臉龐。據半島電視台當地時間27日報道，今年11歲的加沙小女孩烏沙（Sumayya Wushah）近日成為了衝突地帶年紀最小的戰地記者之一。



報道援引加沙媒體辦公室消息稱，本輪巴以衝突以來，已經至少有100名巴勒斯坦記者遇害。烏沙表示，她知道記者可能會成為以色列軍隊的攻擊目標，但她仍堅持從飽受戰爭蹂躪的加沙地帶向世界帶去報道。「不，我不害怕」，烏沙在連線採訪中斬釘截鐵地回答道。

近日，來自加沙一線的報道中，一名小女孩的身影備受關注。11歲的烏沙穿着戰地記者裝備，一臉從容自信地站在廢墟上進行報道。

烏沙接受採訪時說，她想要走上講述巴勒斯坦故事的這條路，與半島電視台已故資深記者阿克利赫（Shireen Abu Akleh）有關，「甚至在戰前，我就夢想成為一名記者，向世界證明自己。我的偶像是希琳·阿布·阿克利赫，我想像她那樣向世界證明自己。」

阿克利赫是一名在中東地區家喻戶曉的巴勒斯坦裔美國記者，曾報道5次加沙戰爭和2006年的黎巴嫩戰事。2022年5月11日，阿克利赫在報道以軍對約旦河西岸一處巴勒斯坦難民營發動襲擊時，被子彈擊中頭部身亡。

「難道你就不怕因為自己的報道而發生什麼事嗎？」主持人提到在本輪巴以衝突中，記者和媒體工作人員的處境愈加艱難。而烏沙毫不猶豫，「不，我不害怕。」

她補充道，「當我開始作報道工作時，我的父母很擔心，因為他們知道記者會成為被攻擊的目標。但當他們看到我心意已決便同意了。我也不知道我在路上，甚至在拍攝過程中是否會成為目標。」

半島電視台稱，烏沙想通過自己的報道向世界呼籲儘快結束戰爭，並要求向加沙地帶的兒童提供人道主義支持。

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