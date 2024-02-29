美國大選｜非法移民議題矚目　拜登特朗普不約而同赴邊境「對壘」

美國大選11月舉行，邊境非法移民問題是選前熱門話題之一，競逐下屆總統寶座的美國現任總統拜登（Joe Biden）與前任總統特朗普（Donald Trump）不約而同會在2月29日視察美墨邊境，各自發聲表達對此問題的關注。英媒形容是一場「政治對壘」。



單在2023年，多達250萬無證移民跨境進入美國，讓美國多個城市大感吃不消，社會服務突然面對龐大壓力，成為大選前熱門議題。

英國廣播公司（BBC）形容拜登與特朗普會在邊境「政治對壘」，拜登29日會視察德州布朗斯維爾市（Brownsville），趁機會說服選民他對移民問題的關注。

特朗普則會到訪德州伊格爾帕斯（Eagle Pass），他會把握這次行程，讓焦點放於非法移民的問題。在特朗普之前的執政生涯中，他多次強調大力打擊非法移民，又在邊境築牆。

美國前總統兼共和黨總統競選人特朗普（Donald Trump）2024年2月24日在美國馬里蘭州舉行的「保守派政治行動大會」（CPAC）年會上發表講話後舉起握拳的手。（Reuters）

美選民最關心移民問題

在拜登執政年代，逾630萬移民非法越境時遭扣留，高於過去任何一位總統執政年代的數字。

BBC引述蓋洛普（Gallup）近期一項調查指，28%受訪美國人把移民列為最關心的議題，超過經濟、通漲等其他議題。

哈里斯民意調查公司（Harris Poll）的調查則發現，拜登在移民議題上的支持率僅得35%。