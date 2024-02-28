美國大選2024︱民調：選民最憂慮政治極端主義

路透社及益普索（Ipsos）的新民意調查結果顯示，政治極端主義或對民主威脅的擔憂，已成為美國選民最擔心的問題。美國總統拜登（Joe Biden）在這一課題上比尋求重返白宮的特朗普（Donald Trump）略佔優勢。



路透社報道，這項為期3天的民調進行至星期天（2月25日），約21%的受訪者說，「政治極端主義或對民主的威脅」是美國面臨的最大問題，這比例略高於選擇經濟（19%）和移民問題（18%）的受訪者。

民主黨人認為迄今為止，政治極端主義是美國的頭號問題；44%的民主黨人最擔心政治極端主義，其次有10%的民主黨人最擔心經濟問題。

在共和黨人方面，絕大多數人都說他們最擔心移民問題。

近三分之一的受訪者說，政治極端主義是他們最擔心的問題，20%選擇了移民問題，選擇經濟問題者排第三。

總體而言，34%的受訪者認為拜登應對政治極端主義的方法更為可取，31%則認為特朗普的方法更好。

圖為2023年8月16日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮出席《通脹削減法案》簽署1週年慶祝活動。（Reuters）

另外，最新民調顯示拜登的支持率為37%，比一個月前下降了一個百分點，接近他任內的最低水平。

每十個民主黨人，有九個認可拜登的表現，同樣比例的共和黨人不認可拜登的表現，獨立人士則略微傾向於不認可他。

路透社／益普索上一次民調沒有將政治極端主義列為最擔憂問題的選項。

特朗普擔任總統時和卸任後，持續攻擊美國機構，聲稱他面臨的四宗刑事案是出於政治動機，並繼續做出不實指控，堅稱他在2020年總統選舉落敗是廣泛選舉欺詐行為造成的。

特朗普於2021年1月6日在白宮外向支持者發表的激進言論，是導致當天國會大廈遭他的支持者暴力衝擊的關鍵因素。

本文獲《聯合早報》授權轉載

