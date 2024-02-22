王毅訪歐：感到歐洲對華理性認知增多　對加深務實合作熱情很高

中共中央政治局委員、外長王毅在出席慕尼黑安全會議，並訪問西班牙、法國後接受中國媒體採訪，對於此行與歐洲多國政要進行了密集交流，王毅稱感到歐洲對華的理性認知增多，認為中國的發展符合歷史邏輯，歐洲對此不應懼怕更不應拒絕。他在與各方接觸們強調，中國的發展是和平力量的增長，是穩定因素的增強，也是合作機遇的擴大。



國際社會普遍關心中國主張

王毅表示，今年慕尼黑安全會議的報告以「多輸」為題，反映出歐洲對國際局勢的悲觀情緒，突顯當今世界面臨的嚴峻挑戰。國際社會普遍關心中國的主張，希望聽到中國的聲音。慕安會為此舉辦中國專場，中方發出的明確信號是，中國將堅定做動蕩世界中的穩定力量。

與會期間，王毅同各方廣泛接觸，強調應堅持開放包容，不搞封閉排他；應堅持協商合作，不搞衝突對抗；應堅持多邊主義，不搞唯我獨尊；應堅持追求共贏，堅決避免「多輸」。

2024年2月16日，美國國務卿布林肯和中國外交部長王毅在德國舉行的慕尼黑安全會議 (MSC) 上會面。 (Reuters）

稱中美外長會晤坦誠建設性

王毅提到，在出席慕尼黑安全會議期間，中美外長的會晤坦誠、實質和建設性。中方強調，美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實對華政策，將兩國元首三藩市會晤達成的重要共識落到實處。中美相互尊重、和平共處、合作共贏，構建兩個大國正確相處之道，是歷史演進的必然要求，也是國際社會的普遍期待。雙方同意保持各領域對話溝通，並就解決地區熱點問題交換了看法。

歐洲各界都明確反對「脫鈎」

他又指出，感到歐洲對華的理性認知在增多，歐方對加強中歐各層級交往態度積極，對深化務實合作熱情很高，希望經貿、能源、綠色、數字、教育、人文等領域合作取得更多具體成果。歐洲各界都明確反對「脫鈎」，有識之士開始反思「去風險」帶來的風險。

他強調，歐洲是中國特色大國外交的重要方向，也是實現中國式現代化的重要夥伴。只要中歐加強合作，「新冷戰」就打不起來，陣營對抗就搞不下去。

各方對俄烏及以巴問題共識增加

王毅也談到烏克蘭危機和以巴衝突，指正在全球範圍產生負面外溢。他此行同各方就此深入溝通，最突出的感受是，雖然形勢仍不明朗、矛盾仍很突出，但各方的共識在增加，合作的意願在上升。他向各方介紹了中方立場主張，強調必須堅持政治解決思路，不放棄勸和促談努力，積極尋求公正合理方案，防止更加嚴重的後果。