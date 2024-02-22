王毅訪歐：感到歐洲對華理性認知增多 對加深務實合作熱情很高
中共中央政治局委員、外長王毅在出席慕尼黑安全會議，並訪問西班牙、法國後接受中國媒體採訪，對於此行與歐洲多國政要進行了密集交流，王毅稱感到歐洲對華的理性認知增多，認為中國的發展符合歷史邏輯，歐洲對此不應懼怕更不應拒絕。他在與各方接觸們強調，中國的發展是和平力量的增長，是穩定因素的增強，也是合作機遇的擴大。
國際社會普遍關心中國主張
王毅表示，今年慕尼黑安全會議的報告以「多輸」為題，反映出歐洲對國際局勢的悲觀情緒，突顯當今世界面臨的嚴峻挑戰。國際社會普遍關心中國的主張，希望聽到中國的聲音。慕安會為此舉辦中國專場，中方發出的明確信號是，中國將堅定做動蕩世界中的穩定力量。
與會期間，王毅同各方廣泛接觸，強調應堅持開放包容，不搞封閉排他；應堅持協商合作，不搞衝突對抗；應堅持多邊主義，不搞唯我獨尊；應堅持追求共贏，堅決避免「多輸」。
稱中美外長會晤坦誠建設性
王毅提到，在出席慕尼黑安全會議期間，中美外長的會晤坦誠、實質和建設性。中方強調，美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實對華政策，將兩國元首三藩市會晤達成的重要共識落到實處。中美相互尊重、和平共處、合作共贏，構建兩個大國正確相處之道，是歷史演進的必然要求，也是國際社會的普遍期待。雙方同意保持各領域對話溝通，並就解決地區熱點問題交換了看法。
歐洲各界都明確反對「脫鈎」
他又指出，感到歐洲對華的理性認知在增多，歐方對加強中歐各層級交往態度積極，對深化務實合作熱情很高，希望經貿、能源、綠色、數字、教育、人文等領域合作取得更多具體成果。歐洲各界都明確反對「脫鈎」，有識之士開始反思「去風險」帶來的風險。
他強調，歐洲是中國特色大國外交的重要方向，也是實現中國式現代化的重要夥伴。只要中歐加強合作，「新冷戰」就打不起來，陣營對抗就搞不下去。
各方對俄烏及以巴問題共識增加
王毅也談到烏克蘭危機和以巴衝突，指正在全球範圍產生負面外溢。他此行同各方就此深入溝通，最突出的感受是，雖然形勢仍不明朗、矛盾仍很突出，但各方的共識在增加，合作的意願在上升。他向各方介紹了中方立場主張，強調必須堅持政治解決思路，不放棄勸和促談努力，積極尋求公正合理方案，防止更加嚴重的後果。