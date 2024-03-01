春季提早來臨北半球　科學家：或是有史以來最溫暖2月

世界多地早早回暖，科學家說，預計今年2月將成為有記錄以來最溫暖的2月。



三名科學家告訴路透社，雖然數據尚未最終確定，但受氣候變化和厄爾尼諾現象影響，2月的全球平均氣溫有望達到有記錄以來的最高值。根據美國國家海洋和大氣管理局（U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）的數據，如果得到證實，今年2月將是連續第九個月打破氣溫紀錄。

北半球受到異常的溫暖氣候影響，圖為2024年2月20日，黑山滑雪勝地杜米托爾（Durmitor）的滑雪場無法運作，遊客改為乘坐滑雪索道觀光。（Reuters）

NOAA即將於3月14日前後公佈2月氣溫的最終數據。NOAA科學家格里森（Karin Gleason）上周說，北半球創紀錄的氣溫意味着春天來得更早。「我昨天在北卡羅來納州東部，看到一些樹上開滿了花。我想，現在是2月，這看起來真的很奇怪。」

在日本東京，櫻花比往年早開了大約一個月。歐洲積雪本月也開始融化。在美國，本周氣溫比正常氣溫高22攝氏度，德克薩斯州基倫鎮（Killeen）則創下38攝氏度的紀錄。

位於沙田石門的安景街公園，今年栽種了百棵櫻花，其中在一段約20米長的緩跑徑中，夾道種滿了「染井吉野櫻」，引來不少市民前來賞花。（郭梓謙攝）

波茨坦氣候影響研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research）的物理學家萊夫曼（Anders Levermann）說，全球變暖產生的熱量對全球系統造成嚴重破壞，促使極地和山區的冰川融化，還提升海平面，並引發極端天氣。

美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine，UCI或UC Irvine）的大氣科學家鮑德溫（Jane Baldwin）說，夏季氣溫創歷史新高，通常會導致高溫相關死亡人數的激增。

阿根廷、秘魯、巴西和智利等國家本月遭熱浪襲擊，炎熱乾燥的天氣還導致聖地亞哥附近發生野火，造成至少133人死亡。NOAA科學家格里森說，厄爾尼諾現象預計將在今年年中消弱，並有可能迅速轉為拉尼娜現象（La Nina），或許有助於在今年年底打破熱浪。

不過，NOAA仍預測，今年有22%的可能性突破2023年的最熱年份紀錄，並且有99%的可能性進入最熱年份前五名。

本文獲《聯合早報》授權轉載

