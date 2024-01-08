氣候變化令未來咖啡更苦更貴　30年後全球一半種植地再不宜產豆

對於咖啡愛好者來說，未來的咖啡將是苦澀且昂貴的，因為氣候變化使世界主要咖啡種植區的土地變得貧瘠，咖啡豆產量將受影響。



氣候變化將影響全球農業生產，適應力較強的農作物較能抵受惡劣環境，例如羅布斯塔（Robusta）咖啡豆。然而，即便是羅布斯塔的最大生產國越南，其種植和產量也受氣候變化所影響。

在越南中部高地多樂省（Dak Lak）擁有一個1公頃達咖啡豆種植園的陳氏蓮說，農民要面對水源變化的不確定性。「我們要挖得更深才有水。有些年，我們的水不夠灌溉；有些年，雨水又太多。」

面對越來越嚴峻的種植條件，越南農民選擇改種其他農作物如黑胡椒、榴槤和牛油果。

雀巢公司的戰略業務部全球負責人納夫拉蒂爾指出，

如果不解決氣候變化問題，估計30年後，今天所知的咖啡種植地當中，基本上有一半不再適合生產咖啡。

雀巢是主要的羅布斯塔咖啡豆採購商，每年花費7億美元採購越南約四分之一的咖啡豆。

咖啡是一個價值約2000億美元的產業，包括從越南、也門、巴西等地的咖啡豆種植，到烘焙商和產品製造商如雀巢公司及連鎖咖啡店星巴克等。傳統上，連鎖店偏愛味道温和芳香的阿拉比卡咖啡豆，較苦澀的羅布斯塔則多用於生產速溶咖啡。

越南盛產咖啡豆，當地人也喜愛飲咖啡，當地街頭有不同類型的咖啡店。（Getty Images）

一些咖啡豆採購商希望世界各地的農戶改種其他更耐氣候變化的品種，例如羅布斯塔，以及採取可持續的農耕方式。

不過，世界咖啡研究會行政總裁珍妮佛·朗說，羅布斯塔不是應對氣候變化的靈丹妙藥。「它對高温和一些病蟲害的耐受力更強，但我們還在了解羅布斯塔的極限。」

咖啡豆產量大幅減少 小農戶更容易受影響

珍妮佛·朗也說，氣候變化可能導致咖啡豆的產量大幅減少，進而使數以百萬計的小農戶更容易受經濟和糧食不安全所影響。

越南國立大學與其他機構在2021年聯合發表的研究報告稱，越南近年來面對長期乾旱和缺乏灌溉用水的情況，嚴重影響了中部高地羅布斯塔農場的生產力。

據越南咖啡可可協會估計，越南咖啡豆栽種面積已從農業部上一次估算的70萬公頃，減少到目前的60萬公頃；咖啡豆產量從2022年的178萬公噸，減少到2023年的160萬至170萬公噸。

協會會長阮南海說，越南2023年至2024年採收季的咖啡豆出口量可能會比去年同期的166萬公噸減少15%，當地咖啡豆價格按年上漲超過40%。

面對氣候變化的壓力，陳氏蓮開始採用可持續農耕方式。她和其他農戶減少使用化肥，為咖啡樹建造遮蔭設備。她也栽種其他農作物如黑胡椒和檳榔，以實現多樣化。

她說：「這樣做，我們就有更多的收入，也可以節省很多人力。現在，我看到我的咖啡樹生長得更好，產量也提高了。」