相隔逾一個月　中國再向立陶宛公民發出簽證

波羅的海國家立陶宛的官員證實，中國已恢復向立陶宛公民發放簽證。



據立陶宛國家廣播電視台星期四（2月29日）報道，立陶宛外長發言人Paulinas Levickytė向立陶宛通訊社證實，中國駐維爾紐斯代辦處已恢復向立陶宛公民發放簽證。

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）2月3日在歐盟外長非正式會議上說，從1月24日起，中國已不再向立陶宛公民發放入境簽證，「中國開始全面限制了我們兩國間的旅遊和外交接觸」。

蘭茨貝爾吉斯當時批評北京「只在對他們有用的地方劃出紅線，而各國只是在事後才被告知他們越過了這些紅線」。

立陶宛在2021年允許台灣在維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處後，與北京的關係跌至谷底。

北京將立陶宛從海關系統中刪除，所有來自立陶宛的進口均被叫停。中國大陸還召回駐立陶宛大使，並將中國大陸駐維爾紐斯大使館降格為「臨時代辦處」，同時將立陶宛駐華大使館降格至「代辦級」。這是北京40年來首次因台灣問題把與他國關係降為代辦級。

立陶宛議會三名副議長及「與台灣關係小組」主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）等11名議員在今年1月20日到訪台灣，與現任台灣總統蔡英文及現任副總統、當選總統賴清德舉行會晤。這是台灣總統選舉後，首個訪台的歐盟成員國議會代表團。

本文獲《聯合早報》授權轉載

