中國停發入境簽證　立陶宛批評北京未說明紅線

波羅的海國家立陶宛指控中國政府未事先通知，就暫停向立陶宛公民發放入境簽證。



彭博社報道，立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）2月7日在首都維爾紐斯表示，他已向中國外長詢問暫停核發簽證的事宜，但沒有得到回應，包括這一決定是否與立陶宛議會代表團近期的訪台行程有關。

蘭茨貝爾吉斯批評北京政府「只在對他們有用的地方劃出紅線，而各國只是在事後才被告知他們越過了這些紅線」。

立陶宛國會3名副議長及「與台灣關係小組」主席馬爾代基斯（Matas Maldeikis）等11名議員在1月20日到訪台灣，與現任總統蔡英文及現任副總統、民進黨當選總統賴清德舉行會晤。這是台灣總統選舉落幕後，首個到訪台灣的歐盟成員國國會代表團。

據德國之聲報道，蘭茨貝爾吉斯2月3日就已在歐盟外長非正式會議上通報這一事態。他說，從1月24日起，中國就已不再向立陶宛公民發放入境簽證，「中國開始全面限制了我們兩國間的旅遊和外交接觸」。

圖為台灣總統蔡英文2024年1月25日社交媒體照片，顯示她與立陶宛國會議員馬爾代基斯（Matas Maldeikis）會面。（X @iingwen）

立陶宛在2021年允許台灣在維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處後，與北京的關係跌至谷底，激起兩國在貿易、外交方面的糾紛。

北京率先將立陶宛從海關系統中刪除，所有來自立陶宛的進口均被叫停。中國大陸還召回駐立陶宛大使，並將中國大陸駐維爾紐斯大使館降格為「臨時代辦處」，同時將立陶宛駐華大使館降格至「代辦級」。

但2023年11月，蘭茨貝爾吉接受彭博社採訪時透露，北京政府對立陶宛實施的貿易限制已解除，兩國貿易關係正逐步邁向正常化。「我們正在耐心地進行對話，我認為這可能提供了一些機會。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

