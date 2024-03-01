以國安為由　拜登宣布對中國聯網汽車展開調查

綜合美媒、《紐約時報》等1日報道，當地時間2月29日，美國總統拜登以所謂「潛在的國家安全風險」為由，宣布將對中國製造的聯網汽車展開調查。



拜登聲稱，中國將以包括「不公平做法」在內的方式主導未來的汽車市場，中國汽車充斥美國市場將給該國帶來國家安全風險。他宣稱，美國政府將採取「前所未有的行動」加以應對。

據《紐約時報》報道，當地時間周四，拜登宣佈將採取措施，阻止包括電動汽車在內的中國聯網汽車和卡車進入美國市場。其聲稱，這些中國製造的汽車上的聯網作業系統會收集有關美國公民和基礎設施的敏感數據，並將這些訊息傳回中國，對美國國家安全構成威脅。

根據美國白宮官網發布的聲明，拜登表示，美國汽車製造商和汽車工人是世界上最好的。標誌性的美國三大汽車公司和美國汽車工人在質量和創新方面在世界都處於領先地位。一個充滿活力的汽車行業對美國經濟至關重要，因此他不能容忍「中國汽車充斥美國市場」的事「在他的眼皮子底下發生」。

拜登說，如今大多數汽車都已連入互聯網，就像是「帶輪子的智能手機」。他聲稱，來自中國的聯網汽車可以收集關於美國公民和基礎設施的敏感數據並傳回中國，這些汽車還可以被遠程訪問或禁用，會給美國國家安全帶來風險。

他繼而宣布，美國政府將「採取前所未有的行動」，確保「來自中國等受關注國家的進口汽車不會破壞我們的國家安全」。

2023年4月26日，中國浙江省金華市一家工廠內，機械手臂在零跑汽車（Leapmotor）電動車生產線上組裝汽車。（China Daily via REUTERS）

《紐約時報》還報道稱，雖然拜登宣布的最新舉措並沒有立即針對中國電動汽車設置新的壁壘，但有美財政部官員表示，這也是阻止低成本中國電動汽車湧入美國市場所採取的廣泛應對措施的第一步，並且面向的不僅是在中國製造的汽車，還包括中國車企在墨西哥等國組裝的汽車。

這名官員說，電動汽車是拜登政府最擔心中國可能湧入美國和其他市場的領域之一，「這次調查的動機是國家安全風險......同時它也符合一項更廣泛的戰略，即確保支持強大的美國汽車業。」

彭博社援引另一名拒絕透露姓名的美國政府官員的話報道稱，美國尚未呼籲禁止中國電動汽車，但潛在的措施可能會影響一系列聯網和自動駕駛汽車，並對來自中國等受關注國家的零部件進口施加一些限制。

白宮新聞稿稱，美國商務部將對採用了中國等受關注國家技術的聯網汽車進行調查。路透社補充道，美國商務部將在60天內就中國聯網汽車的所謂「潛在風險」徵求意見，然後考慮起草法規來解決相關問題。調查還將收集目前在美國組裝的汽車的詳細訊息，包括汽車製造商在哪裏獲得的軟件許可。

另據美媒報道，美商務部長雷蒙多對此宣稱，美國正在採取行動，「在中國製造的汽車在美國廣泛流行並可能威脅到我們的私隱和國家安全之前」。

「聯網汽車能夠收集大量敏感數據，從駕駛路線到生物識別訊息。」她煞有其事道：「因此，不需要太多想像力就能想出，像中國這樣的外國對手，如果能夠大規模獲取這類訊息，將如何對我們的國家安全和公民私隱構成嚴重威脅。」

不過《華爾街日報》指出，有行業分析師表示，在美國銷售的大多數汽車所使用的軟件和作業系統都是由美國或歐洲的科技公司製造的，而不是中國。在自動駕駛領域頗受認可的諮詢公司Guidehouse Insights的汽車分析阿布薩米德（Sam Abuelsamid，暫譯）對此分析稱，因此拜登政府所說的威脅其實「微乎其微」。

英國汽車研究和諮詢公司SBD Automotive的主管奧伊勒（Alex Oyler）也補充道，雖然中國確實為美國銷售的汽車製造了一些攝像頭、微控制器和傳感器，但很難直接從中獲取數據。他說，這些零部件被集成到系統中，而這些系統主要由博世（Bosch）和哈曼（Harman）等非中國供應商製造。

2023年4月13日，中國四川省成都市吉利汽車廠房裝配線上一個極氪X（Zeekr X）試生產模型。（Reuters）

美聯社指出，這項調查是美商務部下屬機構工業和安全局（BIS）根據拜登新發佈的行政命令所採取的第一項行動。

拜登本週還簽署了一項旨在保護美國國內訊息和通訊技術免受國家安全威脅的行政命令，其聲稱要「更好地保護美國公民的個人數據，諸如健康、財務記錄等，免受中國和俄羅斯等外國對手的攻擊。」

2月29日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上對此回應表示，美國泛化國家安全概念，誣稱中方購買美國公民的敏感數據從事惡意活動，禁止數據流向包括中國在內的所謂「受關注國家」，是明顯針對特定國家的歧視性做法。中方對此堅決反對。

毛寧強調，中國政府一向高度重視保護數據私隱與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式為中國政府採集或提供位於外國境內的數據、訊息和情報。中方已經率先提出全球數據安全倡議，如果美方真的關心數據安全，可以公開支持中國的這一倡議或者作出類似的承諾。

我們要求美方停止對中國的污衊抹黑，切實維護開放、公正、非歧視的營商環境，與各方共同制定普遍性的數據安全規則，促進全球數據有序、自由流動。

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