救援加沙驚變112人死劫　以巴再陷羅生門　以軍被指屠殺難辭其咎

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）激戰數月造成人道災難，加沙城（Gaza City）附近一個難得獲分發救援物資的地點，卻成為百多名難民的葬身之地。以軍被指向人群開火，增至112人死、760人受傷。以軍稱集們民眾是因「推擠和踐踏」受傷，同時承認部隊曾向一些人開槍，指對方行為曾「危及」以軍。



以下是事件最新資訊：

死亡人數？

據巴勒斯坦衞生部稱，至少112人死亡，760人受傷。

在哪發生的？

事發地點在加沙城西南邊緣的沿海公路的納布勒西（Nabulsi）迴旋處，當時一支車隊正在向市中心駛去。那裏位於加沙北部，當地食品供應很少。1個多月以來的第一批物資本週抵達，非政府組織的援助物資由以色列軍隊護送。

當時情況如何？

美聯社和法媒引述目擊者的話說，以色列軍隊向一群飢餓的巴勒斯坦人開槍，當時他們從運載救援物資的貨車拖出麵粉和罐頭食品。以軍開槍驅散人群。一名目擊者稱，槍擊停止後，難民重新回到貨車上，士兵再次開槍，打傷他的腿，隨後他的腿被一輛汽車碾過。

當地醫院管理人員稱，傷者大部份為槍傷。然而，一名巴勒斯坦目擊者告訴英國廣播公司（BBC），大多數罹難者都是被貨車輾過的。 一名醫院工作人員表示，沒有足夠的救護車來處理傷者，有些人是經驢車送往醫院的。

以色列軍方29日發放片段，顯示有大量民眾在載有物資的貨車附近奔走，以領取物資。

巴方怎麼說？

加沙官員則批評以軍開槍，形容事件是屠殺。巴方稱，以色列軍隊發動一場屠殺，向聚集在一起希望獲得食物的人開槍。

巴勒斯坦傳媒引述來自醫護方面的消息人士指，以軍向群眾開槍。

有在加沙城的記者向英國廣播公司（BBC）指有以軍坦克向前來領取物資的民眾開火。

哈馬斯警告指，這宗事件可能會導致磋商停戰和釋放人質協議的談判失敗。

以巴衝突：圖為2024年2月29日，圖為以色列南部，鏡頭下從加沙地帶返回以色列的以軍。（Reuters）

以色列怎麼說？

以色列對事件的描述在一天內有兩個版本。以色列軍方提供的第一個說法是，那些人企圖搶奪救援物資，以軍於是鳴槍示警，但引發踐踏事件，部份人死於「推擠、踐踏和被貨車碾壓而死傷」。隨後，以色列軍方終於承認部隊向人開槍。以官向《衛報》和其他新聞媒體通報稱，他們的部隊只是在救援車隊繼續前進後、才向他們作出威脅人群開槍。

以色列政府發言人29日形容事件為悲劇，又指「在某個時候，貨車不堪負荷，貨車上的加沙平民司機駕車撞進人群」。

以色列方面稱，大部份傷亡是較早時的踐踏事件或貨車碾壓事件中造成的。

此外，以官也對巴勒斯坦當局的死亡人數提出質疑。

聯合國怎麼說？

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，他對加沙衝突造成傷亡感到震驚並譴責，29日呼籲對這一事件調查。 「我們不知到底發生了什麼，但人們是否因以色列的炮火而被射殺，他們是否被人群壓倒，是否被貨車碾過。從某種意義上說，這些都是由於這場衝突而發生的暴力行為。」

聯合國安理會2月29日下午舉行閉門會議討論事件。

國際反應？

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯稱，是次殺戮可能導致他們暫停釋放人質的談判。美國總統拜登（Joe Biden）承認，任何人質交換可能不會像他早些時候預測的那樣在4日之前發生。他說，對於所發生的事情出現「羅生門」，至今還沒有確切的說法。 美國務院表示正在敦促以色列提供資訊。沙特阿拉伯、埃及和約旦等指責以色列針對平民。