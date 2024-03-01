哈佛畢業生涉經營龐氏騙局呃校友逾2200萬　1人損失數十萬元輕生

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）2月29日發聲明表示，破解一個欺詐哈佛商學院校友與相關人士的投資龐氏騙局。檢察方指最初因有一名投資者在得知損失10萬美元（約78萬港元）後輕生，調查人員追查，繼而揭發事件。



根據聲明，詹姆斯表示已取得法庭手令，以阻止哈佛商學院畢業生阿爾塔莫諾夫（Vladimir Artamonov）提取或轉出在銀行戶口的款項。阿爾塔莫諾夫經由學校網絡認識多名校友，自2021年以來成功吸引29名投資者，涉款至少290萬美元（約2,262萬港元）。

聲明指，阿爾塔莫諾夫會向投資者聲稱自己可取得內幕消息，提前知道股神巴菲特（Warren Buffett）領導的巴郡（Berkshire Hathaway）會投資什麼公司，吹噓回報率可達500%至1000%。

阿爾塔莫諾夫被指取得投資者給予的金錢後，就去購買短期期權，與巴郡的投資活動根本無關，且他虧損數百萬美元的資金後，未有向投資者透露損失情況。他也涉嫌會用新投資者的金錢來向現有投資者退款，即實際上成為龐氏騙局。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，根據檢察部門指，有一名男子在得知損失10萬美元（約78萬港元）後輕生，令調查人員開始追查事件。在自殺事件發生後，阿爾塔莫諾夫仍繼續招攬新的投資者。