美國太空司令：中國正以驚人速度開發太空軍力

美國太空司令部負責人說，中國正在以「驚人速度」發展太空軍事能力，以對抗美國在軌衛星，並提高其監視和瞄準地球上力量的能力。



彭博社報道，美國太空司令部司令懷廷（Stephen Whiting）星期四（2月29日）在參議院軍事委員會的聽證會說，美國的這個最大戰略挑戰者正在尋求開發先進太空武器，並在衛星氣象學、載人航天和機器人太空探索方面取得進展。

懷廷在這個關於未來軍事預算優先事項的聽證會上發出的警告，凸顯出華盛頓聚焦在中國，把中國視為最大的經濟和安全威脅，這種地緣政治競爭態勢在特朗普任內加劇，並在拜登上任後延續。

美國太空司令部司令懷廷2024年2月29日在國會發言（X@U.S. Space Command）

懷廷在他事先準備的書面講稿中說，中國的衛星數量自2018年以來增加了兩倍多，達到359顆；一些新部署的衛星或能夠成為擾亂美國資產的武器。他說，北京還在開發「高超音速飛行器」等先進太空武器，以突破傳統的導彈預警和防禦系統。

懷廷也重點關注俄羅斯，稱俄羅斯由於烏克蘭戰爭而失去的常規軍事進攻能力將很難恢復，並迫使莫斯科「更加依賴核武、網絡和太空能力，包括顛覆性技術」，這些能力可能會成為俄羅斯「 實現戰略目標的不對稱途徑。」

中國本周早前公布了大幅加快今年太空任務預期進度的計劃，預計今年將實施創紀錄的100次發射任務，穩坐全球第二活躍的太空發射者地位，僅次於美國億萬富豪馬斯克的太空探索技術公司（SpaceX）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

