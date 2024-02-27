前印度駐俄大使：俄印不應允許出現中美兩極格局？

2024年1月初，瓦爾代俱樂部在新德里舉辦一次國際關係研討會，對全球戰略平衡、中俄印三方關係及太平洋地區形勢進行了評估。《全球政治中的俄羅斯》網站刊發了一些專家學者在研討會上的發言。

以下是印度駐俄羅斯大使（2018-2021），維韋卡南達國際基金會（新德里）名譽研究員文卡特什·瓦爾瑪的言論摘編。對於理解當今國際格局有一定的參考意義。

本文原刊於歐亞新觀察工作室微信公眾號，題為「全球戰略平衡的概念正在發生變化」。本文圖片為編者添加。



當今世界，原有的「戰略平衡」概念正在發生變化。大國之間的戰略威懾正在經歷一個分裂和重組的過程。印度外交部長蘇傑生不久前在莫斯科談到了一個新的平衡觀點。印度正在與其他大國合作中尋找新位置，以期在太平洋和印度洋地區出現新的平衡。在這個過程中，對印度而言，風險最小的國家當然是俄羅斯。

俄羅斯是否是對印度擁有最大優勢的國家，還有待觀察。印度戰略界有一條明確的路線，即將俄羅斯視為平衡美國的力量。美國人對這個地區有很大的計劃。美國建立了QUAD（即美日印澳四方安全對話），並正在建立諸如AUKUS（即澳英美同盟）或與日本、韓國和澳洲的雙邊協議。這被視為軍事遏制中國的一種方式。但中美在三藩市會晤後已恢復了包括軍事領域在內的各種對話。兩個進程正在並行發展：一是世界多極化，它是從單極化發展而來的；二是美國和中國的兩極格局。

中美關係結構性矛盾急速爆發，世界各國紛紛尋求對策。（Pool via REUTERS）

印度和俄羅斯不應允許出現中美兩極格局，當前，國家間相互依賴的規則正在被改寫，一種新的相互依存關係正在出現。這些規則是誰制定的？我們只是別人制定規則的對象嗎？還是我們也是平等的參與者和制定者？

印度和俄羅斯都希望與美國和中國形成平衡，且不應有排他性的關係。俄羅斯和印度之間關係的獨特之處在於，它們彼此之間存在最少的消極情緒。這在重塑雙方關係過程中是一個天然的優勢。我們需要在新的地緣政治背景下重塑雙邊關係。這不僅會為雙方開闢新的機會，還會改善兩國的地緣戰略前景。

無論是在國家層面還是在人力層面，新的地緣戰略環境需要新的關係。這不一定是指與新的參與者建立新關係，主要是指與印度和俄羅斯等傳統夥伴的關係。在如何與其他國家建立關係方面，這將是對美國和中國一個非常好的信號。這就是多極化的真正含義。