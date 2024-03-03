俄烏以無人機互襲　澤連斯基再籲西方供防空系統

俄羅斯對烏克蘭南部和東部展開無人機襲擊，據報道導致至少三人死亡，同時疑似有一架無人機襲擊了距離邊境數百英里的俄羅斯聖彼得堡的一棟住宅樓。



彭博社報道，烏克蘭防空部門稱，擊落了從俄羅斯領土和俄羅斯佔領的克里米亞發射的17架「見證者」「Shahed」型無人機中的14架。這些無人機集中在烏克蘭黑海沿岸的敖德薩（Odesa），以及東北部的哈爾科夫（Kharkiv）和蘇梅（Sumy）地區。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）星期六（3月2日）在社交媒體平台X上說，其中一架無人機擊中敖德薩的一棟住宅樓，摧毀18套公寓，造成至少兩人死亡、八人受傷，包括一名兒童。救援工作仍在繼續。

俄烏戰爭：2024 年2 月28 日，烏克蘭-東南歐峰會在阿爾巴尼亞召開，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會見記者。（Reuters）

澤連斯基說：「我們需要合作夥伴提供更多的防空能力。烏克蘭的防空系統必須得到加強，才能有效保護我們的人民。」

另據當地媒體報道，在聖彼得堡（Saint Petersburg），一棟公寓樓疑似遭一架無人機撞入，並傳出一聲巨響。這座俄羅斯第二大城市距離俄烏邊境約1000公里（約620英里）。

路透社在現場拍攝的視頻顯示，一棟建築物的外牆受損、窗戶炸毀、陽台受損，地面上有碎玻璃等碎片。

聖彼得堡州長別格洛夫（Alexander Beglov）在社交媒體Telegram上說，在該市東北部的襲擊造成的損害輕微，但他未證實是否為無人機襲擊。國際文傳通訊社引述衞生部門官員的話報道說，一名92歲的婦女因精神緊張入院治療，另有五人就醫。烏克蘭尚未對此事發表評論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

